Эстония запретит въезд российских туристов с визами, выданными ранее в консульстве этой страны

Эстония со следующей недели запретит въезд россиянам по шенгенским визам, которые были выданы в консульствах этой страны, заявил сегодня на пресс-конференции министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу (на фото).

"Правительство решило запретить въезд гражданам РФ с действующими шенгенскими визами, выданными Эстонией. Санкция вступит в силу через неделю. Это означает, что визы продолжат действовать, но их владельцы будут находиться под санкциями и не смогут въехать в Эстонию", — цитирует его портал err.ee.

Санкции не коснутся работающих в Эстонии российских дипломатов и членов их семей, россиян, занятых в международных грузовых и пассажирских перевозках, граждан, имеющих вид на жительство в странах Евросоюза, россиян, направляющихся в Эстонию с гуманитарными целями или с целью навестить родственников-граждан страны.

Г-н Рейнсалу добавил, что это решение пока не коснется виз, выданных другими странами шенгенского соглашения. Но возможность запрета въезда в Эстонию россиян с такими визами обсуждается. МИД на следующей неделе должен представить свои предложения по этому вопросу, - отмечает «Интерфакс».

Ранее на этой неделе представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что в Евросоюзе нет процедур запрета на выдачу краткосрочных виз иностранцам, включая россиян, но в каждом случае вопрос рассматривается государствами ЕС с учетом конкретных обстоятельств.

"Государства-члены располагают значительной возможностью маневра, чтобы ограничить или прекратить выдачу долгосрочных виз или видов на жительство в рамках своего национального законодательства.

При этом визовый кодекс, который регулирует выдачу краткосрочных виз, не предусматривает процедур запрета на них", — заявила пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.

"Всегда будут категории людей, которым должны выдаваться визы. Например, в гуманитарных случаях", — объяснила она. При этом представитель Еврокомиссии уточнила, что "государствам-членам надлежит рассматривать каждый запрос на краткосрочную визу на основании конкретной ситуации".

/TOURBUS.RU