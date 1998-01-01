Новости Компания «Инфлот» официально признана банкротом Объем задолженности компании составляет, вероятно, несколько сотен миллионов рублей

Вчера Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО "Инфлот круизы и путешествия", следует из картотеки суда. Другие данные по заседанию пока не опубликованы, - сообщает «Интерфакс». В материалах дела говорится, что суд 20 октября 2021 года признал обоснованным заявление московского ООО "Гусиб" о банкротстве "Инфлота" и ввел в отношении компании процедуру наблюдения. Временным управляющим был утвержден Олег Яковлев. Заявление "Гусиба" поступило в суд 9 июля 2021 года, а 16 июля в суд поступило заявление самого должника о признании его банкротом по упрощенной процедуре ликвидируемого должника. 28 июля оно было принято к производству в качестве вступления в дело. 20 октября производство по нему было прекращено в связи с введением процедуры банкротства по заявлению "Гусиба". По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Гусиб" занимается, в основном, зрелищно-развлекательной деятельностью. Дополнительно — производством электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов. Как ранее сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, в марте 2020 года были остановлены все морские круизы по всему миру, а в августе из "Инфлота" уволились ключевые менеджеры, к началу 2021 года там практически не осталось сотрудников. "В начале июня 2021 года "Инфлот" был отключен от систем бронирования компания Costa Cruises, потому что там обнаружили, что туроператор не внес предоплату по многим бронированиям. В июле 2021 года американская круизная компания Royal Caribbean International исключила туроператора из списка приоритетных партнеров на российском рынке", — рассказала она. Как отметила Ирина Тюрина, в июне 2021 года коллективное письмо с жалобой на действия "Инфлота" написали также агентства Приморского края. По их словам, в 2019 и 2020 годах они приобрели блоки мест и каюты на судах круизных компаний Costa Cruses и Royal Caribbean на общую сумму более 15 млн рублей, это 80% всех предлагаемых круизов с отправлением из Владивостока. "Общий объём задолженности туроператора по несостоявшимся турам пока определить не удаётся, поскольку зарубежные компании не дают информации о числе бронирований. Но уже ясно, что речь идёт как минимум о нескольких сотнях миллионах рублей, так как "Инфлот" продавал дорогой продукт", — сообщила тогда представитель РСТ. Согласно приказу Ростуризма от 23 апреля 2021 года, у юрлица ООО "Инфлот круизы и путешествия" из сведений в Едином федеральном реестре туроператоров исключен международный выездной туризм в связи с неоплатой взносов в фонд персональной ответственности за 2020 год, а также не уплативших взнос в резервный фонд за 2021 год. Кроме того, объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" освободило компанию от финансового обеспечения ответственности туроператора в сфере выездного туризма и уплаты взносов в фонд персональной ответственности туроператора до 1 апреля 2022 года. ООО "Инфлот круизы и путешествия" было создано в 2003 году как подразделение Inflot Worldwide. Туроператор был приоритетным партнером круизного холдинга Royal Caribbean Cruises в России, странах СНГ и Грузии, имел прямые контракты с Costa Cruises, Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises, Regent Seven Seas Сruises, SilverSea Cruises, Compagnie du Ponant, Crystal Cruises, Seabourn и SeaDream Yacht Club. Напомним также, что руководитель и владелец «Инфлота», возглавивший компанию в 2015 году, Игорь Древин скоропостижно скончался месяц назад на 63-м году жизни. /TOURBUS.RU

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