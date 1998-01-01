«Интурист» зимой полетит в ОАЭ из шести городов, Anex Tour - из девяти

Cтали известны подробности программ полетов в Дубай в новом сезоне двух ведущих туроператоров

Как сообщает сегодня Ассоциация туроператоров, «Интурист» опубликовал программу туров в ОАЭ на предстоящий зимний сезон. Полетная программа сформирована на блочной перевозке авиакомпании AZUR air из шести городов вылета, по планам она должна продлиться до середины марта 2023 года.

Старт программы будет дан в Москве 9 октября. Вылеты по маршруту Москва – Дубай запланированы с частотой пять раз в неделю. Как подчеркнули в пресс-службе «Интуриста», такое количество рейсов позволяет предложить туристам туры разной продолжительности, от 3 до 28 ночей.

С 31 октября в Дубай на блоках «Интуриста» полетят путешественники из Казани. Рейсы AZUR air будут выполняться дважды в неделю, по понедельникам и четвергам. Для бронирования доступны заезды от 3 до 20 ночей

С 1 ноября начнется полетная программа «Интуриста» из уральского региона: перелеты по маршруту Екатеринбург – Дубай запланированы дважды в неделю, по вторникам и пятницам. Возможны заезды от 3 до 20 ночей.

Через день, со 2 ноября, стартует блочная перевозка на рейсах AZUR air из Уфы в Дубай. Вылеты стоят в расписании по средам и субботам; длительность заездов – от 3 до 20 ночей.

В ноябрьские праздники начнутся рейсы из Сочи в Дубай. Еженедельные перелеты запланированы с 5 ноября; для бронирования доступны туры продолжительностью 7,14 и 21 ночь.

С 6 ноября отправится в ОАЭ на блоках мест «Интуриста» смогут и туристы из Приволжья. Рейсы в Дубай из Самары будут выполняться по воскресеньям. В системе продаж доступны для бронирования туры длительностью 6,13 и 20 ночей.

«В ОАЭ доступен широкий выбор отелей от недорогих городских до люксовых пляжных курортов с системой питания «Ультра все включено». Кроме того, широкий выбор торговых центров в сочетании с шикарными пляжами, парками развлечений и другими объектами притяжения для всей семьи делают ОАЭ одним из самых желанных зимних направлений отдыха», – отметили представители «Интуриста».

Кроме того, сообщает АТОР, зимние туры в ОАЭ на рейсах AZUR air и блочной перевозке flydubai предлагает туроператор ANEX Tour.

В осенне-зимнем сезоне пакетное предложение доступно с вылетом из девяти городов — Екатеринбурга, Казани, Махачкалы, Минеральных Вод, Москвы, Новосибирска, Самары, Уфы и впервые – из Сочи (рейсы AZUR air).

Полетная программа из Сочи планируется с 5 ноября с еженедельной частотой.

В связи с высоким спросом ANEX Tour планирует увеличение частоты вылетов в Дубай из Екатеринбурга, Казани, Москвы, Самары и Уфы: в зависимости от города вылета, ожидается от 1 до 5 дополнительных рейсов на рейсах AZUR air в неделю. Дополнительные рейсы в ОАЭ запланированы в период с конца октября-начала ноября 2022 года до конца марта 2023 года.

/TOURBUS.RU