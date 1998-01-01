Новости Уже через неделю возобновляется авиасообщение с Тунисом Кроме Туниса, в сентябре намечено и восстановление авиасообщения с соседним Алжиром

Тунисская авиакомпания Nouvelair с 19 августа возобновит рейсы Монастир — Москва, сообщила пресс-служба аэропорта "Внуково", который будет обслуживать эти рейсы. Полеты будут выполняться два раза в неделю. По средам самолет будет прилетать в Москву в 4:05, обратный вылет — в 5:05. По субботам прибытие в Москву в 1:15, обратный рейс из "Внуково" – в 2:15. Маршрутная сеть Nouvelair охватывает около 30 стран. Флот компании состоит из десяти Airbus А320-200. В настоящее время между Тунисом и Россией нет прямого авиасообщения. Добраться до столицы североафриканской страны можно с пересадками в Стамбуле, Ереване, Дубае или Каире. Билеты в одну сторону на одного пассажира начинаются от 52 тыс.руб. Между тем, буквально на дня АТОР сообщал, что «официального подтверждения новому рейсу пока не дали ни в офисе Туниса по туризму, ни в Росавиации. В самой же авиакомпании Nouvelair идею рейсов в Россию опровергать не стали, но ответили нашему корреспонденту, что «этот вопрос до сих пор не решен наверняка». Марокканская Royal Air Maroc же, со своей стороны, уже заявила, что до 4 сентября рейсов из России в Марокко точно не будет». В то же время, согласно информации АТОР, на сайте авиакомпании Air Algerie и агрегаторов уже можно приобрести билеты на новые рейсы Москва — Алжир - начиная с 17 сентября и далее на каждую субботу. Согласно заявленному расписанию, рейсы будут выполняться на самолете Boeing 737-800, время в пути – 4 часа 55 минут. Стоимость билетов «с багажом» составляет порядка 24,5 тыс. руб. на одного человека в одну сторону на более поздние даты и порядка 48 тыс. на рейс 17 сентября, который, судя системе бронирования авиакомпании, будет ближайшим доступным для пассажиров. Туроператоры-эксперты АТОР отмечают, что у Алжира значительный потенциал для развития туризма. Например, в стране почти тысяча км. береговой линии и способствующий туризму климат – зимой температура не опускается ниже 10 градусов даже по ночам. А летом средняя температура днем не выше, чем в Турции – 30-32 градуса. Но прежде чем путешественники устремятся в эту страну, ее властям предстоит проделать большую работу. Общее мнение турбизнеса: «Алжир значительно уступает своим соседям – Тунису и Марокко по уровню безопасности и развитости туристической инфраструктуры». «Сейчас, конечно, любое авиасообщение потенциально может стимулировать туристический спрос. Сейчас все возможно. С другой стороны, страны Магриба все-таки не зимние пляжные курорты, зимой они привлекательны только для экскурсионного отдыха», – говорит вице-президент АТОР по выездному туризму, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян, отмечая одновременно, что российский турбизнес почти не имеет опыта в работе с Алжиром. /TOURBUS.RU



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