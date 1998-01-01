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11 августа
В древнем Угличе туристам расскажут о сыре
На территории Угличского сыродельно-молочного завода появится уникальный Музея сыроделия
Угличский сыродельно-молочный завод (УСМЗ) начал разработку концепции и дизайна Музея сыроделия. К работе приступило дизайн-бюро «Б & К», имеющее большой опыт работы с музейными экспозициями. Первых туристов музей примет в следующем году.
Угличский сыродельно-молочный завод (УСМЗ), один из лидеров российского рынка сыроделия, входит в сельскохозяйственный холдинг «АгриВолга» (известный своими органическими сырами бренда "Углече Поле"). Сегодня УСМЗ – уникальное предприятие, где соединяются многолетние традиции сыроварения, научные разработки и современные технологии производства. На УСМЗ выпускают такие знаменитые сыры, как "Угличский", "Российский", "Пошехонский", "Голландский", а также молочные продукты «Из Углича» и «Ярослава».
Отдавая дань традициям, которые рождались на ярославской земле еще в дореволюционные времена в артелях Николая Верещагина, отца российского сыроделия, на УСМЗ приняли решение создать здесь Музей сыроделия. Это станет новой точкой притяжения для гостей Углича, расширит возможности туризма в Ярославской области, в том числе гастрономического и познавательного туризма – эти направления сейчас в тренде.
«Планы создать Музей сыроделия зародились у нас еще в процессе модернизации завода. В ходе модернизации в помещении завода мы создали панорамную стеклянную стену, через которую туристы смогут наблюдать процесс производства. А сейчас, когда модернизация завершена и на заводе поставлено современное оборудование, настало время заняться созданием музея.
Сохраненные нами эксклюзивные предметы старого оборудования станут его экспонатами. Вместе с нашими партнерами, опытными специалистами Дизайн-бюро «Б&К» мы начали разрабатывать концепцию и дизайн музея», - отмечает генеральный директор УСМЗ Андрей Молев.
Как отмечают дизайнеры, которые сейчас совместно с УСМЗ разрабатывают концепцию музея, это будет насыщенное информацией пространство, ведь у российского сыроделия богатая история.
В планах авторов музейной концепции – рассказать об истории сыра и сыроделия с самого начала, затронув и первые попытки сыроварения в эпоху Петра Первого, сделав акцент на том, что же происходило на угличской земле с точки зрения развития сыроделия.
Большое внимание будет уделено и личности Николая Верещагина, основателя сыроделия в России, а также его последователям, расскажут о знаменитом «верещагинском треугольнике» - местах развития сыроделия. Экспозиция музея обязательно расскажет и об истории и развитии завода (УСМЗ), а также о современном производстве сыра и тех уникальных сырах, которые здесь производят: Угличский сыродельно-молочный завод стал естественным продолжателем российской сыроварной традиции – в музее будет продемонстрирована преемственность в сыроделии.
И конечно, у музея будут свои уникальные особенности – но об этом дизайнеры обещают рассказать позже. Самое важное – что этот объект обязательно станет одной из изюминок Углича, расширив туристические и экскурсионные возможности этого старинного русского города.
Завершить работу над концепцией и дизайнерским оформлением музея планируется к концу апреля 2023 года.
/TOURBUS.RU
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