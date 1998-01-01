|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
11 августа
Первый фестиваль водного туризма прошел в городе на Неве
Зрелищный праздник был организован Комитетом по развитию туризма Северной столицы
В первые выходные августа в городе на Неве прошел фестиваль «Столица водного туризма», объединивший насыщенную культурно-развлекательную программу, познавательные мероприятия и целый ряд зрелищных соревнований.
Посвященный Дню военно-морского флота РФ и 350-летию Петра I, фестиваль был организован Комитетом по развитию туризма при поддержке Морского Совета Правительства Санкт Петербурга на нескольких площадках – в центре города и Кронштадте - и включил три программы: «Фонтанка-SUP», «Балтийская миля 2022» и «Петровская акватория».
Масштабный фестиваль продемонстрировал развитие всех видов водного туризма в Северной столице, а также привлёк новых гостей - не только тех, кто интересуется историческим и культурно-познавательным туризмом, но и тех, для кого путешествия являются образом жизни.
Самый большой в мире заплыв сапсерферов, организованный порталом «Фонтанка.ру», собрал 6 августа на реках и каналах Петербурга около 6500 участников. В этом году была введена специальная номинация «Виват Петру!», в рамках которой жюри выбрало наиболее яркое воплощение образа первого российского императора на костюмированном шествии.
Особый характер Балтики ощутили профессионалы и любители скоростных заездов по воде, вейкбордисты и флайбордисты, которые показали свое мастерство на акватории Финского залива в форте «Константин».
Кроме того, на Якорной площади в день фестиваля встретились гости практически из всех регионов России, а также из Белоруссии и Казахстана – участники ГрандТура - летнего авто-мотопробега в Петербург. В покорении «Балтийской мили» и преодолении дистанции, равной глубине Балтийского моря – 470 м – приняли участие 55 пилотов. Всего первый российский фестиваль скорости на воде посетило свыше 10 000 зрителей.
В воскресенье, 7 августа, программа «Петровская акватория» развернулась в историческом центре города на реках и каналах Северной столицы, а также в акватории Большой Невы.
На параде речных судов нарядные прогулочные речные трамвайчики – любимые у петербуржцев и гостей теплоходы типа «Фонтанка» и «Мойка» - прошествовали кавалькадой по самому популярному водному экскурсионном маршруту – от акватории реки Фонтанки до Большой Невы.
На пляже Петропавловской крепости в непосредственной близости зрители смогли увидеть юных яхтсменов на регате «Петровская акватория» - она прошла с участием 30 парусных яхт класса «Оптимист».
«Джаз на воде» у Петропавловской крепости с участием известных петербургских джазовых музыкантов собрал несколько тысяч слушателей. Нева стала сценой для шоу яхт «Балет на воде», которые буквально парили над водной гладью под музыку Вивальди, и фееричного шоу «Гидроцирк». В представлении приняли участие лучшие флайбордисты России и трёхкратный чемпион мира по флайбордингу из Таиланда.
Завершился праздник ярким, запоминающимся пиротехническим шоу под музыкальную композицию в исполнении оркестра «Фонограф» под управлением народного артиста России Сергея Жилина.
«Мы очень хотели, чтобы паруса поднялись именно в историческом центре на Большой Неве. В этом году мы отмечаем 350-летие Петра I. Здесь на Заячьем острове он основал Петербург. Благодаря Петру город на Неве стал водной столицей России и по сей день носит это звание. Санкт Петербург- современный, динамичный город с богатой историей. Именно это мы хотели показать в рамках нашего фестиваля «Столица водного туризма».
Событие это ярко продемонстрировало бесконечно разнообразный туристский потенциал Северной столицы. Такие яркие мероприятия одновременно обогащают наш календарь событийного туризма и служат эффективной формой работы с потенциальными гостями.
Петербуржцам фестиваль показывает город с новой стороны, а жители иных регионов получают новые веские причины приехать в город на Неве. Путешественники из разных регионов России, проехавшие сотни и тысячи километров, приняли участие в нашем фестивале уже в эти дни. Они получили отличный шанс узнать Северную столицу и рассказать о ней всем своим друзьям» - подчеркнул председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.
/TOURBUS.RU
Фото предоставлено Комитетом по развитию туризма С-Петербурга
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2022 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72