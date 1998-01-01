Компания «Ивентишес» - официальный партнер премии Russian Business Travel & MICE Award-2022

Проектный офис MICE и компания «Ивентишес» подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве, в рамках которого «Ивентишес» разрабатывает мобильное приложение премии на базе платформы Event Rocks.

Event Rocks - лидер российского рынка ивент-приложений с двадцатилетним опытом в мобильной разработке. Решения «Ивентишес» помогли сделать современнее и удобнее для участников более 2000 публичных и корпоративных мероприятий в 69 странах мира: конференций, форумов, фестивалей, выставок.

Платформу и мобильные приложения, собранные на платформе Event Rocks, используют для своих внутренних и внешних мероприятий, обучающих программ и корпоративных университетов Сбербанк, РЖД, Philip Morris, Cisco, Stada, Metro, Mercedes Benz и сотни других компаний.

Организаторы мероприятий выбирают функционал приложения из более чем 60 модулей: программа, личные сообщения, вопросы к выступлениям, опросы и голосования, система назначения встреч, бронирование мест и т. д. Дизайн адаптируется к стилю мероприятия или бренду. Приложения локализованы на семь языков.

Дружелюбная техническая поддержка всегда поможет с настройкой функционала, возьмет на себя рутинную работу по наполнению приложения контентом и будет всегда на связи.

Более подробная информация о компании и возможностях платформы — на сайте.