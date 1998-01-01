Уровень загрузки столичных отелей вернулся к прошлогодним показателям

Средняя цена за номер при этом демонстрирует тенденцию к снижению

Среднемесячный уровень загрузки московских гостиниц в целом вернулся к прошлогоднему показателю в 64%, говорится в исследовании #MARKETBEAT, подготовленного компанией CMWP, которое сегодня цитирует «Интерфакс».

"За второй квартал спрос на гостиничные услуги в столице постепенно стабилизировался, в июне он достиг прошлогодних показателей в 63-64. При этом в "доковидные" годы июньские показатели загрузки московских отелей современного качества традиционно превышали 80-85%", — отмечается в аналитическом отчете.

В нем также сказано, что самый большой отток клиентов наблюдается в люксовом сегменте (30,6%). Наибольшую устойчивость бизнеса демонстрируют гостиницы среднеценовой (загрузка сегмента достигла 65%), выше среднего (61,9%) и экономичной (60,1%) категорий.

Средняя цена за номер демонстрирует тенденцию к снижению. Хотя по итогам первого полугодия индикатор показал небольшой прирост — на 3% по отношению к аналогичному периоду 2021 года, фактическая динамика изменений цен размещения с марта по июнь была отрицательной — от резкого (на 15,1%) снижения в марте, до менее драматичного (от 1,9% до 0,5%) понижения в последующие месяцы.

Средняя цена на номер за шесть месяцев 2022 года составила 6 041 руб.

"Важно, что заявленные к открытию отели все же откроются, но под другими брендами или в независимом качестве.

По прогнозам до конца 2022 г. прирост номерного фонда отелей Москвы может составить 1 140 единиц. Возможны смещения сроков открытия гостиниц на более поздние даты", — отмечают эксперты.

/TOURBUS.RU