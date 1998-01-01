Большое Золотое кольцо сделают туристическим макрорегионом

Журналистам профильных изданий представили туристический мастер-план Большого Золотого кольца, который Федеральное агентство по туризму совместно с ООО «ПроГород» рассчитывают разработать до конца 2022 года. На сегодняшний день в состав макрорегиона входят территории Калужской, Ярославской, Тульской, Владимирской, Костромской, Тверской, Московской, Рязанской и Ивановской областей. Планируется, что в ближайшее время здесь появятся восемнадцать новых всесезонных туркластеров, - сообщает наш специальный корреспондент.

Участие в деловой встрече приняли заместитель руководителя Ростуризма Елена Лысенкова, первый замминистра культуры и туризма Подмосковья Алексей Шимко, руководитель проектного офиса «ПроГород» Ксения Титова и представители администрации Зарайска.

В рамках первого этапа проведено обширное исследование территории и ее туристического потенциала. Разработчики сделали глубокий анализ социально- –экономического развития, а также изучили лучшие практики развития туристических территорий.

При проектировании учитывалась позиция жителей регионов и туристов – сам проект стартовал с масштабного социологического исследования и запуска краудсорсинговой платформы большое-золотое-кольцо.рф для сбора идей и мнений.

Открывая презентацию, которая состоялась в Зарайске, заместитель руководителя Ростуризма Елена Лысенкова (на фото) отметила, что создание данного мастер - плана позволит спрогнозировать миграцию туристического потока в городах макрорегиона. Важно понять, куда чаще всего направляются туристы, какой вид туризма они выбирают, сколько отелей должно быть создано в городах и как рост турпотока скажется в итоге на экономике субъектов.

Основными направлениями развития были выделены средства размещения, транспорт, инженерия, брендинг городов, антропогенная нагрузка и уникальный архитектурный код.

«В настоящее время более 350 городов интегрированы в работу большой территории, есть «якорные» города, как Зарайск, вокруг которых выстраивается маршрутная сеть и соответственно развитие инфраструктуры, - добавила зам руководителя Ростуризма. - Задача сегодняшнего дня - создание общей для всех, интеграционной платформы, или отраслевой карты, "со всеми слоями", чтобы понимать, что уже хорошо работает на привлечение потенциальных туристов.

Итоговая задача состоит в том, чтобы путешественники, перемещались из одного субъекта в другой, а не ехали на один день в какой-то один город. И самое главное, сделать так, чтобы турист хотел вернуться».

В целом было отмечено, что в 2021 году территорию "Большого Золотого кольца" посетило 12,3 млн. уникальных туристов и 15,9 млн. уникальных экскурсантов. При этом подавляющее число туристов – из Москвы. Пока туристы из более отдаленных регионов воспринимают "Большое Золотое кольцо" как неоправданно дорогое направление, средний чек путешествия составляет 1,4-1,8 тысяч рублей в сутки на человека.

По прогнозу развития туризма в России до 2035 года турпоток в макрорегион может вырасти на 30% - до почти 30 млн. поездок в год.

/TOURBUS.RU