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10 августа
Anex Tour предложит туры в Таиланд из шести городов и комбинированные туры Турция+Доминикана
Туристы ANEX Tour смогут попасть в Доминикану рейсами нового перевозчика Mavigok Aviation
Как сообщает сегодня АТОР, туроператор ANEX Tour расширит свои предложения по Таиланду.
Туроператор сформировал, просчитал и выставил в систему бронирования пакетные туры в Таиланд из Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани и Красноярска. Также был расширен ассортимент доступных для отдыха таиландских курортов, сообщили в ANEX Tour.
«Ограничения, введенные Таиландом в связи с пандемией, поставили организованный туризм на вынужденную паузу. Но как только появилась возможность поездок в Таиланд, даже с непривычным стыковочным перелетом, спрос моментально начал расти. За летние месяцы бронирования только отелей и пакета со стыковочными рейсами были в равных долях, однако выросла средняя продолжительность заездов. Ранее она была в пределах 9-11 ночей, сейчас уже 14-17 ночей.
Сначала мы предлагали GDS-туры туры только из Москвы. А в начале августа были просчитаны GDS-туры еще из пяти регионов России», – рассказали в пресс-службе ANEX Tour.
В поиске туров уже сейчас доступны варианты пакетов со стыковочными рейсами, а также туры с прямыми рейсам авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы на Пхукет.
Из региональных городов перелет стыковочный, осуществляется в том числе со стыковкой в Москве. Помимо туров на регулярных рейсах на сайте доступно наземное обслуживание в Паттайе, на Пхукете, в Бангкоке и на Самуи.
«Групповой трансфер в пакетах на регулярных рейсах не включен, стоимость индивидуального трансфера необходимо запрашивать под конкретную заявку, поскольку диапазон цен разный и зависит от объекта размещения», – уточнили в ANEX Tour.
Кроме того АТОР информирует, что туроператор ANEX Tour опубликовал цены на комбинированные туры в Доминикану через Анталью. Пакеты включают в себя стыковку в Анталье до трех дней. В системе бронирования туроператора сейчас есть цены на туры с вылетом из Москвы, предложения с вылетом из других городов компания обещает опубликовать позже.
Продолжительность таких комбинированных туров Турция + Доминикана возможна от 9 до 23 ночей, выбор гостиниц в Анталье происходит по системе «Фортуна» с возможностью выбора региона.
Перелет из Анталии в Пунта-Кану запланирован регулярными рейсами нового турецкого перевозчика Mavigok Aviation. Время в полете составляет от 12 до 13,5 часов в зависимости от направления полета. Начало полетной программы из Антальи в Пунта-Кану запланировано с 15 октября 2022 г.
«Доминикану давно ждали, это очень популярное направление у туристов. Новые комбинированные туры представляют собой не совсем привычный формат отдыха с туроператором, поскольку включают в себя посещение двух стран, четыре рейса, проживание в нескольких отелях.
Такой тур сложнее «собрать» самостоятельно, поэтому мы рассчитываем на высокий спрос и положительный отклик со стороны туристов и турагентов», — сообщили в пресс-службе ANEX Tour.
/TOURBUS.RU
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