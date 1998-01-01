Новости Туроператоры: Аннуляций туров в Крым пока что немного Эксперты оценили реакцию туристов на вчерашние взрывы на западе Крыма

Туристическая инфраструктура курортного поселка Новофедоровка на западе Крыма (на фото), близ Евпатории, где накануне, согласно официальному заявлению Минобороны РФ, сдетонировали боеприпасы на аэродроме, продолжает работу в штатном режиме, сообщает сегодня пресс-служба министерства курортов и туризма республики. "Пляжи западной части Крыма — Сакский район, Евпатория, как и всегда, встречают отдыхающих, сервисные функции и требования безопасности под контролем муниципальных властей и министерства курортов и туризма. Пляжи в поселке Новофедоровка никак не пострадали, кафе и прокаты продолжают работу", — говорится в сообщении. По данным Минкурортов, в результате происшествия в районе Новофедоровки туристы не пострадали. В министерстве заверили, что все отели и пляжи региона в обычном режиме принимают гостей и жителей полуострова. Обстановка на вокзалах и трассах спокойная. Ранее о том, что туристическая инфраструктура Крыма продолжает работу в обычном режиме после инцидента на авиабазе в поселке Новофедоровка, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. Напомним, что вчера днем на военном аэродроме "Саки" в Крыму, согласно официальным сообщениям, сдетонировали авиационные боеприпасы. По данным Минобороны РФ, «огневого воздействия на объект не зафиксировано. Авиационная техника на аэродроме не повреждена». Источник в Минобороны назвал нарушение правил пожарной безопасности основной версией причины взрыва боеприпасов. Как сообщает «Интерфакс», в итоге происшествия один человек погиб, 13 получили травмы. По данным местных властей, введена пятикилометровая зона оцепления, усилены меры безопасности, из ближайших домов эвакуировали около 30 человек. Как сообщает АТОР, туроператоры пока что не зафиксировали массовых аннуляций туров в Крым. «Пока звонков и аннуляций по причине взрывов не поступало. Мы следим за новостями, и готовы оказать помощь нашим туристам, если она потребуется», – заявила заместитель генерального директора туроператора «Мультитур» Маргарита Назарова. Генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин не исключает, что туристы будут принимать решение о продолжении отдыха в Крыму или поездке на курорт в августе в зависимости от результатов расследования происшествия. Пока же в компанию также никто из туристов не обращался, ни по поводу прерывания отдыха, ни по поводу аннуляций, подтверждает он. «Сейчас можем сказать, что на данный момент из Крыма никто из туристов не уезжает. События произошли в стороне от популярных туристических мест», – отметил эксперт. По оценке г-на Ромашкина, в Крыму сейчас отдыхает от 300 до 500 тыс. человек, 95% из которых приехали на полуостров на собственных автомобилях. "Вчера аннуляций было не более десятка, звонков с вопросами по ситуации на полуострове тоже было немного. Сегодня количество аннуляций выросло на 8%, динамика бронирований снизилась на 30%, выросло количество звонков с вопросами "а что будет, если", — рассказали в пресс-службе национального туроператора "Алеан", которую цитирует «Интерфакс». В туркомпании отметили, что обычно реакция на негативные события длится 7-14 дней, в зависимости от масштабности происшествия. "Динамика продаж отдыха в Крыму сохраняется на прежнем уровне. Аннуляций туров нет", — сообщили, в свою очередь, в пресс-службе туроператора "Интурист". Между тем, РСТ сегодня сообщает,что «к туроператорам стали обращаться родители, дети которых должны были отправиться в крымские лагеря. В частности, вчера вечером планировался отъезд на поезде из Москвы в Евпаторию группы ребят от компании «Диал-тур». «Мы решили обзвонить всех родителей, пообщались с ними, некоторые не знали об этих взрывах. То есть они могли спохватиться уже на вокзале или когда поезд был в пути. Все отказались отправлять детей в Крым. Мы постараемся вернуть им деньги по максимуму, несмотря на то, что тур отменен буквально накануне отъезда», – рассказала генеральный директор туроператора Татьяна Иванова. /TOURBUS.RU

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