Новости Еврокомиссия: В ЕС нет механизма запрета выдачи краткосрочных виз Официальный представитель Еврокомиссии прокомментировала предложения ряда стран ЕС ограничить въезд россиян

В Евросоюзе нет процедур запрета на выдачу краткосрочных виз иностранцам, включая россиян, но в каждом случае вопрос рассматривается государствами ЕС с учетом конкретных обстоятельств, заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анита Хиппер. "Государства-члены располагают значительной возможностью маневра, чтобы ограничить или прекратить выдачу долгосрочных виз или видов на жительство в рамках своего национального законодательства. При этом визовый кодекс, который регулирует выдачу краткосрочных виз, не предусматривает процедур запрета на них", — заявила пресс-секретарь вчера на брифинге в Брюсселе. "Всегда будут категории людей, которым должны выдаваться визы. Например, в гуманитарных случаях. И также для членов семей, журналистов и т.д.", — объяснила она. При этом представитель ЕК уточнила, что "государствам-членам надлежит рассматривать каждый запрос на краткосрочную визу на основании конкретной ситуации". Таким образом г-жа Хиппер отвечала на просьбу прокомментировать заявления в ряде стран ЕС, предлагающие ограничить россиянам въезд в Евросоюз по кратковременным визам. Она также сообщила, что Еврокомиссия всегда находится в контакте с государствами-членами по вопросам выдачи кратковременных виз, и обсуждение этих вопросов с ними будет продолжаться. При этом г-жа Хиппер напомнила, что уже действующие санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС ряду лиц из России. И, кроме того, частично приостановлено действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, о чем Еврокомиссия сообщала в мае нынешнего года. Отметим также, что вчера в своей записи в соцсетях премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала страны Евросоюза прекратить выдачу гражданам России туристических виз. «Нужно прекратить выдачу туристических виз россиянам. Посещение Европы – это привилегия, а не право человека. Авиасообщение с Россией закрыто. Пока страны Шенгенского соглашения выдают визы, это является бременем для соседей России – Финляндии, Эстонии и Латвии. Пора прекращать туризм из РФ», — написала она. Также ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что выступает за ограничение выдачи им туристических виз на общеевропейском уровне. «Неправильно, что россияне могут жить как ни в чем не бывало и ездить в Европу как туристы на фоне событий в Украине», заявила г-жа Марин в понедельник порталу Yle. В то же время эксперты АТОР отметили, что «В Финляндии намерены более тщательно следить за транзитом россиян, использующим финский шенген для поездок в другие страны Евросоюза, но о каком-то «запрете» транзитных поездок или тем более о прекращении выдачи виз речь не идет. Российские СМИ слишком панически истолковали некоторые моменты из заявлений финских дипломатов». /TOURBUS.RU



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