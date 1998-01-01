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Форум «Путешествуй»: 50 тысяч посетителей, 200 спикеров и 100 мероприятий

Всероссийский туристический форум, прошедший на ВДНХ, подвел итоги своей активной работы

Как сообщили нам организаторы форума, в воскресенье на ВДНХ завершился российский туристический форум «Путешествуй!». За четыре дня в его рамках прошло более ста мероприятий, посвященных развитию туризма в России: деловые сессии с участием представителей власти и туристического бизнеса, презентация национальных туристических маршрутов, отраслевая выставка, знакомящая гостей с потенциалом регионов, а также мастер-классы, дегустации, культурные события.

Организатором форума выступил фонд «Росконгресс», соорганизаторами — Федеральное агентство по туризму и ВДНХ.

Особое внимание на форуме «Путешествуй!» было уделено национальным туристическим маршрутам. «Ростуризм работает над программой национальных туристических маршрутов — их уже 29, благодаря которым индивидуальным и групповым туристам будет интересно, комфортно и безопасно путешествовать по стране. Ростуризм готов поддерживать регионы, гостиницы, туроператоров и гидов в создании новых, интересных маршрутов», — рассказала заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова.

Ключевой темой форума стал автотуризм. Участники пленарной сессии «Путешествия-2022: адаптация путешественника и поиск новых впечатлений» отметили рост интереса россиян к автомобильным путешествиям и необходимость развития придорожной инфраструктуры для комфортных поездок по стране: автозаправочных станций, гостиниц, кемпингов, мотелей, пунктов общественного питания.

Советник руководителя Федерального агентства по туризму Юлия Рыбакова подвела итоги работы программы национальных туристических маршрутов за год на сессии «Открытый диалог» и представила концепцию, что маршруты — это путешествие к объекту национальной гордости России. В рамках мастерской национальных маршрутов представители регионов презентовали маршруты по Самарской, Оренбургской, Ростовской, Тверской, Кемеровской, Архангельской областям, Мордовии и Пермскому краю.

Кроме того, на презентации «Попробуй нацтурмаршрут на вкус» Ростуризм и национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» представили меню блюд, которые можно попробовать, отправляясь в путешествие по национальным туристическим маршрутам.

В рамках деловой программы были также подняты вопросы повышения инвестиционной привлекательности территорий, взаимодействие частного капитала и региональной власти в сфере туризма, развития индустрии кемпингов, инновационных технологий в сфере туризма и сельского туризма. Одной из главных тем стало развитие туризма на Кавказе.

Форум посетили более 50 тыс. человек. Участие в деловой программе форума «Путешествуй!» приняли более 200 спикеров: вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Наталья Осипова, первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов, председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев, генеральный директор «Кавказ.РФ» Хасан Тимижев, представители региональных органов власти, бизнеса, туристических компаний и курортов.

На форуме «Путешествуй!» были масштабно представлены 20 российских регионов: города Санкт-Петербург, Пермь и Великий Новгород, Тульская, Владимирская, Псковская, Мурманская, Оренбургская, Воронежская области, Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края, республики Калмыкия, Коми, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Чеченская.

Гости ВДНХ смогли познакомиться с туристическими возможностями регионов, узнать о культуре и достопримечательностях, принять участие в дегустациях и мастер-классах по национальным ремеслам, посетить музыкальные и танцевальные выступления.

В этом году страной-партнером форума стал Узбекистан. Выступая на церемонии открытия павильона, чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан в Российской Федерации Ботиржон Асадов отметил, что в Узбекистане развиты спортивный, этнический, экологический, гастрономический, культурный и другие виды отдыха, поэтому каждый турист, приехавший из России, сможет найти что-то интересное для себя.

Гости форума «Путешествуй!» смогли поучаствовать в дегустациях блюд узбекской кухни, узнать о достопримечательностях и маршрутах для путешествий по стране.

/TOURBUS.RU