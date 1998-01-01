АТОР: «В Финляндии исключили приостановку выдачи виз в России»

Как сообщает сегодня «Интерфакс», премьер-министр Финляндии Санна Марин считает несправедливым, что россияне могут ездить туристами в Европу, и выступает за ограничение выдачи им туристических виз на общеевропейском уровне. Неправильно, что "россияне могут жить как ни в чем не бывало и ездить в Европу как туристы" на фоне событий на Украине, заявила Марин в понедельник порталу Yle. "Это несправедливо", — сказала она.

Премьер Финляндии считает, что Совет Европы мог бы рассмотреть возможность наложения санкций на российский туризм в настоящее время и выразила готовность ограничить выдачу туристических виз россиянам на общеевропейском уровне. "Наиболее важные решения необходимо принимать в ЕС сообща", — считает Марин, добавив, что Финляндия и самостоятельно могла бы замедлить выдачу въездных документов. "Понятно, что россияне используют Финляндию как перевалочный пункт, через нас едут в другие страны на отдых. Мы обсуждаем этот вопрос в правительстве, и дискуссия продолжится", — сказала премьер. Она отметила, что МИД Финляндии проясняет ситуацию, но с ней связаны определенные юридические аспекты. "У нас нет собственного санкционного законодательства, которое позволило бы ограничить такие действия со стороны российских туристов. Возможно, существуют другие способы, например, мы можем затормозить выдачу виз. То есть, фактически ограничить въезд, хотя формально он был бы открыт", — сказала г-жа Марин.

Между тем, как заявил сегодня АТОР, «В Финляндии намерены более тщательно следить за транзитом россиян, использующим финский шенген для поездок в другие страны Евросоюза, но о каком-то «запрете» транзитных поездок или тем более о прекращении выдачи виз речь не идет. Российские СМИ слишком панически истолковали некоторые моменты из заявлений финских дипломатов».

АТОР цитирует также главу консульской службы министерства иностранных дел Финляндии Юсси Таннера, заввившего ранее: «С визой, выданной Финляндией, вы можете путешествовать в другие страны, подписавшие Шенгенское соглашение, то есть во все страны Северной Европы и большинство стран ЕС. Если виза, выданная Финляндией, явно используется только для транзита в другую страну, новая виза может быть не выдана».

«Переводя с дипломатического на русский: никто не будет проверять, куда человек летит или едет дальше после прилета в Финляндию или запрещать лететь из Хельсинки (да это и технически невозможно). Но некие (при том, только лишь возможные) санкции могут наложены только потом (не выдадут новую визу)», - отмечают эксперты АТОР.

Вопрос выдачи шенгенских виз будет рассматриваться уровне ЕС в конце августа на неформальной встрече министров иностранных дел. Между РФ и ЕС по-прежнему действует соглашение, которое облегчает выдачу краткосрочных виз. Применение соглашения частично приостановлено, но не прекращено.

Как отмечает АТОР, В настоящее время Финляндия остается единственной приграничной страной ЕС, которая оформляет россиянам визы под туристические поездки.

С 15 июля власти РФ сняли ковидные ограничения на пересечение сухопутных границ, в том числе, с Финляндией, чем и воспользовалась определенная аудитория российских путешественников.

Эксперты туристического рынка из-за сложной логистики при этом и оценивают такой транзитный поток как незначительный: 3-5% от общего количества путешествующих за рубеж. К тому же препятствием на пути транзита в Европу остается виза: у многих россиян за время пандемии срок действия Шенгена истек, а с получением новых виз есть сложности.

/TOURBUS.RU