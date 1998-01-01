Туристам покажут быт сибиряков, бурятов, эвенков и тофов

Музей "Тальцы" по Иркутском станет большим этнографическим кластером

Этнографический музей под открытым небом станет центром туристско-рекреационного кластера «Тальцы» в Иркутской области

«Дорожную карту» по его развитию подписал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Она рассчитана до конца 2024 года. Важной частью проекта станет строительство и реконструкция объектов музея «Тальцы», расположенного на правом берегу Ангары на 47-м километре Байкальского тракта по дороге от Иркутска к Байкалу, - сообщает наш специальный корреспондент.

По словам заместителя директора по организационно-массовой работе музея- Елены Стрекалиной, комплекс имеет уникальное собрание памятников истории, архитектуры и этнографии XVII—XX вв.

«Своих первых посетителей музей «Тальцы» принял 18 июля 1980 года, - рассказала она. – И теперь, по традиции, эта дата стала считаться Днем рождения музея. Ежегодно нас посещают около 140 тыс. человек, а фонды музея насчитывают более 20 тыс. уникальных экспонатов, которые помогают наглядно рассказывать о многонациональной истории Иркутской области».

Так, в музее воссоздано четыре историко-культурные зоны: русская, бурятская, эвенкийская и тофаларская. Буряты, эвенки и тофы – коренные народности Прибайкалья. Об их быте, особенностях жизни и верованиях рассказывают эвенкийские и тофаларские стойбища, комплекс эвенкийских захоронений и бурятский улус-летник.

В Русской Ангаро-Илимской зоне собраны памятники деревянного зодчества Прибайкалья XVII – начала XX в., преимущественно вывезенные с территории Братского и Усть-Илимского районов Иркутской области, а экспозиционный комплекс «Волостное село» воссоздает административный центр конца XIX – начала XX в., включая «Волостное правление», церковно-приходскую школу, усадьбу псаломщика, усадьбу городового казака.

Вообще, основу музея составляют деревянные постройки малых городов и сёл Иркутской области, попавших в зону затопления при постройке каскада ГЭС на Ангаре во второй половине XX века. В настоящее время на территории музея свыше 40 памятников архитектуры, из которых настоящими жемчужинами, брендами Иркутской области являются уникальные памятники оборонного и культового зодчества: Спасская проезжая башня (1667 г.) и Казанская церковь (1679 г.)

Говоря об обширных планах по привлечению туристов, Елена Анатольевна отмечает, что в ближайшее время планируется завершение воссоздания единственной в мире сохранившейся деревянной крепости 17 века – Илимского острога. -

«На его территории появятся пять башен с тыновыми ограждениями и галереями, воеводский двор, Спасская церковь, колокольня и изба «чёрного монаха», - комментирует она.

В 2023-24 годах в музее откроют новые объекты трактовой, переселенческой экспозиционных зон. Это костёл, синагога, дацан, Введенская церковь, дома татарского и украинского переселенцев, этапная тюрьма. На въезде в музей, на 47 километре Байкальского тракта, проведут ремонт дороги, сделают полосу разгона, четыре дополнительных парковки на 800 автомобилей, установят стилизованные остановочные пункты, а на реке Ангаре модернизируют причал.

На следующий год запланировано ввести в эксплуатацию большую экспозиционную зону музея – «Московский тракт». Это знаковое событие для музея, так как экспозиции готовились к открытию в течение нескольких лет.

/TOURBUS.RU