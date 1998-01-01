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08 августа
Уже завтра российские туристы смогут отправиться в Южную Корею на пароме
Паром Eastern Dream будет совершать еженедельные рейсы из Владивостока в порт Тонхэ
Российские туристы с 9 августа смогут путешествовать в Южную Корею на пароме из Владивостока в порт Тонхэ, сообщает Корейская ассоциация международной торговли (KITA), на которое ссылается «Интерфакс»..
«По информации оператора грузо-пассажирской линии Донхэ-Владивосток компании Duwon Shipping, с 9 августа на судно Eastern Dream, отправляющемся из Владивостока, допускаются на посадку граждане России или третьих стран, при наличии действующей визы.
Граждане РФ, следующие в формате No Visa, должны предварительно получить электронное разрешение на поездку K-ETA», — сообщает организация в своем Телеграм-канале.
Как отметили в ассоциации, всем пассажирам потребуется ПЦР-тест, сделанный за 48 часов до поездки.
Из Владивостока паром Eastern Dream будет выходить по вторникам, обратный рейс запланирован по пятницам. Время в пути – сутки. Как следует из данных системы онлайн-бронирования Duwon Shipping, цены на билеты «туда-обратно» начинаются от $870 за место в эконом-классе. Питание не включено.
Паром Eastern Dream курсировал между Владивостоком, Тонхэ и Сакаиминато (Япония) с 2009 года еженедельно. Морское сообщение было прервано из-за пандемии коронавируса.
K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) – это электронное разрешение на въезд в Республику Корея для граждан иностранных государств, въезжающих по безвизовому режиму с целью туризма, посещения родственников, участия в мероприятиях, встречах или других похожих видов некоммерческой деятельности.
Напомним, что в прошлом месяце мы сообщали, что в Южной Корее для оплаты покупок начали принимать карты системы «Мир». "В настоящее время на территории Южной Кореи можно оплачивать покупки в некоторых устройствах платежной системы BC Card", — сообщили в техподдержке платежной системы. Там уточнили, что на данный момент снять наличные средства с карты "Мир" в Южной Корее не получится.
BC Card — крупнейшая компания по обработке платежей в Южной Корее, обслуживает более трех миллионов торговых точек. Ее сотрудничество с Национальной системой платежных карт (НСПК) началось 2020 году. В декабре 2020 года были проведены первые тестовые операции.
/TOURBUS.RU
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