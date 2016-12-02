Туроператоры: В этом году Таиланд примет около 250 тыс. россиян

Российские и тайские эксперты разошлись в прогнозах по турпотоку в этом году

Российский турпоток в Таиланд постепенно восстанавливается, - сообщает сегодня АТОР.

Согласно официальной таиландской статистике, в период с января по июль текущего года Таиланд посетили 76 тыс. туристов из России и это уже превысило значения всего 2021 года. Но до допандемийных объемов – около 1,5 млн российских туристов в год – еще очень и очень далеко.

Весь иностранный турпоток в Таиланд за первые 7 месяцев 2022 года – 3,1 млн иностранцев. Для сравнения – в 2019 году иностранных туристов в Таиланд приехало более 39 млн.

Активнее всего российские туристы посещали Таиланд в первые месяцы года. В январе и феврале Россия лидировала по турпотоку на Пхукет – главный курорт Таиланда.

В январе 2022 года Таиланд посетили 22 тыс. россиян, в феврале 2022 – 17,5 тыс. туристов. А вот в марте турпоток смог достичь отметки лишь в 5,5 тыс. туристов, отреагировав на прекращение прямого авиасообщения.

При этом, по информации АТОР, с конца октября 2022 года россиянам вновь будут доступны прямые рейсы в Таиланд. Пока речь идет о прямых ежедневных рейсах «Аэрофлота» на Пхукет.

Однако, как говорят эксперты, знакомые в ситуацией, не исключено, что далее нацперевозчик увеличит частоту до трех рейсов в день и расширит географию городов прилета в Таиланде, добавив, например, Бангкок (откуда туристы поедут на трансфере в Паттайю). Правда, пока речь только о полетной программе из Москвы.

Возобновление авиасообщения по маршруту Москва – Пхукет, по словам главы Управления по туризму Таиланда (ТАТ) Ютхасака Супасорна, значительно простимулирует спрос со стороны российских туристов.

Разговаривая на эту тему с журналистами тайских иландских СМИ, глава ТАТ отметил, что примеру «Аэрофлота», вероятно, последуют и другие российские авиакомпании, что соответствующим образом отразится и на турпотоке. Его объем, по смелому прогнозу главы ТАТ, может достичь миллиона российских туристов по итогам 2022 года.

Эксперты, комментируя прогноз, заявили, что очень бы хотели, чтобы он был реализован уже в этом году, но произойдет это, по их мнению, при благоприятном развитии ситуации, в том числе с прямой перевозкой, вряд ли раньше 2023-2024 годов – и то при условии, что Таиланд даст гарантии незадержания российских бортов.

По прогнозам экспертов АТОРа, по итогам 2022 года Таиланд примет максимум 200-250 тыс. российских туристов. На стыковочных рейсах до конца года прилетят около 100 тыс. россиян. На «Аэрофлоте», исходя из заявленных сейчас объемов, до конца года прилетят еще около 20 тыс. туристов из России.

В компании ПАКС полагают, чтто Таиланд в 2022 году может принять порядка 250 – 300 тыс. россиян. «Такой прогноз мы объясняем высоким спросом. Туристы активно летают на стыковочных рейсах, на прямых рейсах динамика, безусловно, тоже будет позитивной. В случае расширения объемов прямой перевозки – с другими авиакомпаниями, пропорционально будет увеличиваться и спрос», – отмечают в ПАКС.

Что же касается других российских авиакомпаний, которые тоже «могут полететь в Таиланд», то, полагают эксперты, говорить об этом преждевременно. Пока не очень понятно, даст ли Таиланд гарантии от ареста российских бортов (и может ли дать их вообще).

Если бы такие гарантии были даны – то картина бы уже действительно изменилась. Но и в этом случае, говорят эксперты, о миллионе в 2022 году речи точно не будет – максимум 400-450 тыс. туристов.

/TOURBUS.RU