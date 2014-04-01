Ассоциация Confcommercio: «Турпоток из России в Италию свелся почти к нулю»

Объем въездного туризма из России в Италию практически свелся к нулю на фоне украинского кризиса. С такими оценками выступила национальная ассоциация предпринимателей Confcommercio, - сообщает ТАСС.

В ее докладе отмечается, что страну этим летом посетят «2,2 млн американцев, что гарантирует их общие расходы более €2,1 млрд – на 20% больше, чем в 2019 году». Также отмечается рост числа прибытий из Канады и Австралии, в то время как из-за украинского кризиса «турпоток из РФ свелся почти к нулю», говорится в исследовании.

Confcommercio указывает на изменение поведения путешественников в связи с неопределенностью, вызванной пандемией и конфликтом на Украине. Например, авиабилеты все чаще бронируются ближе к вылету: время между покупкой и фактическим путешествием в среднем сократилось с 79 до 61 дня.

Ранее глава римского отделения ассоциации гостиничного бизнеса Federalberghi Джузеппе Рошоли в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что число туристов из России, приезжающих в столицу Италии, может возрасти со следующего года. По его оценкам, речь может идти о «зиме или следующем сезоне».

При этом возвращения числа туристов в том числе из России «к нормальным показателям» он ожидает не раньше 2024 года.

Из-за пандемии в начале 2020 года Италия запретила поездки с туристическими целями. Запрет с отменой карантина фактически был снят только с 1 марта этого года. Однако после начала конфликта в Украине Италия, как и большинство европейских стран, закрыла свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Другие компании также не осуществляют прямые рейсы по российским направлениям.

/TOURBUS.RU