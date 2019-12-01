Эксперты: «Автопутешествия сегодня становятся новым трендом»

Российский туристический форум «Путешествуй!», посвященный современной туристической индустрии во всем ее многообразии, прошел с 4 по 7 августа в Москве на ВДНХ.

В рамках форума представители власти и бизнеса, ведущие эксперты и создатели инновационных цифровых сервисов обсудили идеи для развития отрасли и представили возможности российских регионов.

Так, 5 августа главной темой для дискуссий стал вопрос развития автотуризма и придорожного сервиса в России. Председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев отметил, что автомобильный туризм в России сегодня выходит на новый уровень развития, более того, - автопутешествия сегодня становятся новым трендом. Но для полного обеспечения комфорта путешественников, - необходимо развивать и автомобильную туристическую инфраструктуру: от заправок и точек питания до отелей разного уровня.

При этом, с учетом скорости роста количества автотуристов, делать это необходимо быстро: « «Автопутешествия особенно популярны для семейного туризма. И активное развитие придорожного сервиса, навигации, комплексное планирование инфраструктуры в рамках каждой трассы станет настоящим драйвером для развития регионов».

Советник руководителя Федерального агентства по туризму Юлия Рыбакова также добавила, что автотуристы – это отдельная целевая аудитория и для того, чтобы позиционировать для них какой – либо регион, необходима информационная инфраструктура, чтобы люди могли ориентироваться: куда поехать и как проехать.

«В рамках трека национальных туристских маршрутов мы обсуждаем и автомобильные маршруты для индивидуальных туристов, - рассказала она. - Так, на сайте Russia Travel уже размещено 133 маршрута по разным регионам России».

Панельная дискуссия охватила также вопросы безопасности в пути, автомаркетинга и инклюзивных автомобильных маршрутов.

/TOURBUS.RU