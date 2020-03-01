Посольство Болгарии в РФ: «Выдача туристических виз гражданам России не прекратилась»

Болгария продолжает выдавать туристические визы россиянам, но сроки оказания услуг увеличились “по техническим причинам”, - сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя болгарского посольства.

"Консульство при посольстве работает, и выдача туристических виз гражданам России не прекратилась. В данный момент по техническим причинам мы работаем в необычном режиме, сроки оказания услуг дольше, чем обычно, но мы работаем", - сообщили в посольстве.

Собеседник агентства также ответил отрицательно на вопрос о том, приостановлена ли для россиян выдача виз для владельцев недвижимости

Ранее АТОР сообщил, что, по информации туроператоров, консульство Болгарии в Москве известило их о временной приостановке приема документов на туристические визы и визы для собственников недвижимости ”ввиду сложившийся чрезвычайной ситуации”.

“О возобновлении работы Консульской службы Болгарии в России будет сообщено дополнительно” — говорится в сообщении, адресованном туроператорам.

Причина этого, по словам АТОР – объявление в пятницу, 5 августа, «персонами нон грата» 14-ти сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России.

Этот шаг российской стороны стал ответом на решение болгарских властей о высылке из страны 70 российских дипломатов и техперсонала российских дипведомств, в том числе генеральных консулов России в Варне и Русе.

Из-за нехватки сотрудников частично приостановили свою работу консульская служба посольства России в Болгарии и генеральное консульство РФ в Варне. Генеральное консульство РФ в Русе приостановило работу. Генконсульство Болгарии в Екатеринбурге временно закрыто.

Как напоминает также АТОР, визовые центры Болгарии в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге (включая региональные визовые центры) по «техническим причинам» не принимают заявления с оплатой консульского сбора с 25 марта. Документы могли подать только те заявители, которые освобождены от уплаты консульского сбора.

В остальных случаях, в том числе, с целью получения виз под туристические поездки в Болгарию россияне с конца марта обращались в генеральные консульства Болгарии в этих трех городах.

Также напомним, что для поездки в Болгарию также подойдет действующая многократная шенгенская виза или многократная национальная виза Хорватии, Румынии или Кипра.

/TOURBUS.RU