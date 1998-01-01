Санкт-Петербург принимает активное участие в российском туристическом форуме «Путешествуй!»

На стенде Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга представлены основные туристические маршруты и достопримечательности города

Санкт-Петербург, как один из ключевых центров туристического притяжения принимает участие в российском туристическом форуме «Путешествуй!». В период с 4 по 7 августа 2022 года в Москве на площади Промышленности и в павильоне № 55 на ВДНХ Санкт-Петербург представляет ключевые туристические возможности и потенциал города.

На стенде Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга презентованы основные туристические маршруты и достопримечательности города. В программе также деловые встречи, презентации, мероприятия, важные для развития сферы туризма.

Первый день работы форума (4 августа) был крайне насыщен на события.

В 11:20 председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев выступил с докладом на пленарной сессии «Путешествия – 2022: адаптация путешественника и поиск новых впечатлений». В 13:30 на площадке «Уличный лекторий» с докладом на тему «Многогранный Петербург» выступил Сергей Азаренков - Генеральный директор ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро» Санкт-Петербурга.

Поскольку форум «Путешествуй!» является площадкой для установления новых и укрепления существующих партнерских отношений, в первый день Форума на стенде Санкт-Петербурга состоялось подписание соглашений между Конгрессно-выставочным бюро Санкт-Петербурга и компаниями «Синержи» и «Эксподат».

Завершающим событием дня стало мероприятие в формате брифинга, в рамках которого представители сферы туризма Санкт-Петербурга представят участникам и гостям Форума, представителям СМИ уникальные возможности города, как столицы водного туризма.

В период работы форума его участники и гости могут принять участие в мероприятиях деловой программы, обсудить возможности и ключевые тренды развития туризма, принять участие в квестах с розыгрышем призов, получить сувениры с символикой Санкт-Петербурга, познакомиться с классическими и новыми достопримечательностями культурной столицы.

/TOURBUS.RU