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Ethiopian Airlines возобновит рейсы в Москву уже 22 августа

Благодаря новым рейсам, российским туристам будет легче попасть в Кению, ОАЭ, Израиль, Таиланд и США

Авиакомпания Ethiopian Airlines планирует возобновить рейсы между Аддис-Абебой и Москвой с 22 августа, билеты уже появились в продаже, следует из информации на сайте перевозчика, - сообщает «Интерфакс».

Ранее мы сообщали, что полеты возобновятся с 23 августа.

По данным системы бронирования Ethiopian Airlines, рейсы будут выполняться три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Полеты будут выполняться на лайнерах Boeing 787.

Стоимость авиабилета в один конец по тарифу эконом составляет примерно 30 тыс. рублей.

Ethiopian Airlines приостановила рейсы по маршруту Москва – Аддис-Абеба 14 марта 2022 года в связи с введенными против России санкциями.

Эфиопия пока не сняла все антиковидные ограничения: въезд туристам разрешен либо с ПЦР- или экспресс-тестом, либо с сертификатом вакцинации. Детям до 12 лет и транзитным пассажирам тест не нужен.

Для посещения страны нужна виза, ее можно оформить платно по прибытии в Аддис-Абебу, - отмечает «Интерфакс».

Как сообщал ранее АТОР, Ethiopian Airlines добавили и новые направления доступные из Москвы. Помимо африканских направлений в Кению, Танзанию, Мадагаскар, ЮАР, Сейшелы, Намибию теперь можно приобрести билеты Ethiopian Airlines из Москвы в Дубай, Каир, Нью-Йорк, Вашингтон и Чикаго, Бангкок.

Улететь из Москвы в Дубай со стыковкой в Аддис-Абебе 30 августа можно за 35,3 тыс. руб. на человека в одну сторону. Вылет 30 августа. Для сравнения: flydubai просит, правда за прямой рейс, из Москвы в Дубай на ту же дату 79,9 тыс. руб. на человека в одну сторону.

Билет из Москвы на Сейшелы со стыковкой в Аддис-Абебе стоит от 40 955 руб. на человека в обе стороны, а на Занзибар – от 46 392 руб. на человека в обе стороны.

Также туристам из России доступны рейсы Ethiopian Airlines из Москвы в Буэнос-Айрес и Сан-Паулу.

Часть дальнемагистральных направлений, таких как Бангкок и Тель-Авив, выполняются с длительной стыковкой в Аддис-Абебе (больше 8 часов), где авиакомпания предлагает бесплатное проживание в отеле по программе Stopover.

/TOURBUS.RU