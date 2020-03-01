AТОР: Малайзия пока что не сняла все ограничения на въезд туристов

Официальные представители Малайзии не подтверждают информацию IATA об отмене всех коронавирусных ограничений на въезд иностранцев

По информации АТОР, в начале августа на сайте IATA обновилась информация, касающаяся условий въезда иностранных туристов в Малайзию. Нововведения гласят, что с 1 августа Малайзия принимает иностранных туристов на условиях, действующих до пандемии, то есть для въезда не нужны ни сертификаты вакцинации, ни ПЦР-тесты, отменен и карантин для туристов без вакцины.

Эта же информация появилась и на сайте генконсульства Малайзии в Гонконге. Там тоже сказано, что при въезде в Малайзию к туристам больше не применяются действующие ранее ограничения.

Между тем, отмечают в Ассоциации туроператоров, официальных документов относительно ослаблений условий въезда от правительства страны пока не поступало. Есть лишь соответствующий документ министерства здравоохранения Малайзии, подписанный 30 июля. Там речь идет об отмене требования MySejahtera. О полном снятии ограничений на въезд в документе не сказано.

Эти факты не дают многим экспертам АТОР с уверенностью говорить о том, что Малайзия больше не предъявляет к туристам никаких требований.

В посольстве Малайзии в Москве, турофисе Малайзии в России, в туроператорских компаниях, в представительстве Malaysia Airlines в Москве на вопрос АТОР о том, действительно ли все ограничения были сняты, дали отрицательный ответ.

Эксперты объясняют, что пока им известно лишь об отмене ПЦР-тестов и необходимости заполнения анкеты туриста в приложении MySejahtera.

«На данный момент информации о том, что Малайзия сняла все ограничения для туристов у нас нет. Да, больше не надо заполнять анкету в приложении MySejahtera, не нужны ПЦР-тесты, но сертификат вакцинации необходим. Без него - карантин 5 дней», – рассказали в посольстве Малайзии в Москве утром 4 августа.

Что касается отмены ПЦР-тестов, то, по словам принимающих компаний в Малайзии, ПЦР-тесты для вакцинированных по факту отменены давно, а сейчас речь идет лишь об отмене анкеты.

В турофисе Малайзии в Москве также рассказали, что речь идет лишь об отмене ПЦР-тестов и анкеты. «Информации об отмене карантина для туристов без вакцины нам не поступала. Однако это не значит, что она не верна. Просто, возможно, пока она до нас не дошла», – рассказали в офисе по туризму страны.

В компаниях China Travel и ПАКС информацию о полном снятии ограничении на въезд в Малайзию тоже не подтвердили.

«Мы на постоянной связи со своими принимающими компаниями, никакой информации от них об отмене ограничений нет. Пока речь идет об отмене ПЦР-тестов и анкеты путешественника. Мы настоятельно рекомендуем дождаться официального релиза», – сообщили эксперты..

Таким образом, отмечает АТОР, на сегодняшний день, посольство Малайзии в России и эксперты российского туррынка информацию об отмене всех ограничений на въезд не подтверждают.

Эксперты из офиса по туризму Малайзии в России рекомендуют подождать несколько дней, до того момента, когда поступят официальные данные относительно этого вопроса от властей страны.

Если же информация об отмене ограничений подтвердится, тогда у российских туристов будет еще одно популярное направление для отдыха, что особенно актуально в условиях ограниченности выбора зарубежных маршрутов, - заключили эксперты АТОР.

/TOURBUS.RU