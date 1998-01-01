Операторы сделали ставку на зимние Мальдивы

Как сообщает сегодня РСТ, «Аэрофлот» активно продает билеты из Москвы в Мале на зимний сезон. Сейчас перевозчик выполняет шесть рейсов в неделю, в зимнем расписании – с 30 октября 2022 по 26 марта 2023 года – они станут ежедневными. Туроператоры рассчитывают также, что ближе к новогодним датам могут появиться дополнительные частоты.

По словам управляющего партнера компании «Мальдивиана» Екатерины Михеевой, которую цитирует РСТ, как только билеты «Аэрофлота» появились в продаже, началось активное их бронирование островов на Новый год: «У нас многие туристы, которые хотят разместиться в каком-то конкретном отеле, бронируют проживание заранее, а билеты берут уже потом. И хотя билеты в бизнес-класс стоят больше миллиона рублей, они прекрасно расходятся».

«Спрос на Мальдивы очень хороший. Новогодние заезды начали бронировать еще в середине лета, – заметил генеральный директор компании ITM Константин Мальков. – Такой же высокий спрос, впрочем, был и на прошлый Новый год. Можно сказать, аншлаг вот уже два года. Мальдивы быстрее других открылись после пандемии и фактически оказались безальтернативным экзотическим пляжным направлением».

Генеральный директор компании Unex Андрей Зорин также говорит о буме на направлении: «Мальдивы стабильно востребованы. Берут и праздничные даты, и первые числа января, и все длинные каникулы».

Популярность Мальдив объясняется, в том числе, разнообразием перевозки. «Есть и прямые рейсы, и стыковочные, они практически одинаково популярны», – говорит г-н Мальков.

«У нас оба варианта перевозки востребованы поровну, – подтверждает Екатерина Михеева. – Транзитные рейсы дешевле, но дело не в цене. У стыковочных вариантов есть свои приверженцы. Кто-то предпочитает летать на зарубежных перевозчиках, кто-то просто хочет сделать остановку, выйти из самолета и размяться.

Много арабских перевозчиков, которые совершают рейсы из регионов России, что также удобно туристам. Вот сейчас ждем, выйдет ли на Мальдивы Oman Air, пока перевозчик заявился только на Шри-Ланку».

«Наши клиенты предпочитают зарубежных перевозчиков, поскольку опасаются, что с рейсами «Аэрофлота» могут быть проблемы, например, отмены», – говорит Андрей Зорин.

По мальдивским данным, в Мале сейчас летают 23 международных авиакомпании, семь из них европейские, в том числе «Аэрофлот», еще шесть – арабские: Emirates, Etihad, Fly Dubai, Gulf Air, Qatar Airways, Saudi Arabian Airways. Семь перевозчиков летают из Юго-Восточной Азии – Air Asia, Air Asia Thailand, Air Seychelles, Bangkok Airways, Singapore Airlines, Sri Lankan Airlines, Maldivian. Оставшиеся три – из Индии, ведущего для Мальдивских островов въездного рынка.

По информации РСТ, в январе нынешнего года на Мальдивах отдохнуло более 20 тыс. россиян, это наибольший показатель (18,4%) среди въездных направлений. Год назад на новогодние праздники острова посетили 17,6 тыс. туристов из России, что тоже было максимумом по сравнению с другими месяцами 2021 года и в два раза больше, чем за то же время в 2019 году.

Однако по итогам января-июля нынешнего года российский поток опустился на третье место. На первое, по статистике министерства туризма Мальдив, вышла Индия с долей 14,8% от общего въездного объема, на второе – Великобритания (11,8%), а Россия (10,1%) заняла третье.

При этом, Россия была лидером на направлении и в 2020, и в 2021 годах, хотя в 2019 году занимала лишь шестое место.

/TOURBUS.RU