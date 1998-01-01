Российские туристы снова засобирались в Европу

Снятие ограничений на пересечение российской границы, вступившее в силу 15 июля, позитивно сказалось на динамике спроса российских туристов на зарубежные поездки – по данным сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru, количество бронирований в зарубежных отелях в июле увеличилось в полтора раза по сравнению с июнем, а основной рост приходится на европейские направления, а также страны, граничащие с Россией.

Самый заметный скачок числа бронирований – в четыре раза – зафиксирован в отелях Финляндии. Количество бронирований в Литве и Эстонии увеличилось в два раза, в Латвии рост составил 65%.

Абсолютным лидером среди зарубежных направлений стала Белоруссия – на ее долю приходится 39% от всех зарубежных бронирований июля, а рост числа бронирований в июле составил 26% по сравнению с июнем.

При этом средняя продолжительность бронирований в отелях Белоруссии, Финляндии, Литвы, Латвии и Эстонии не превышает двух ночей – это говорит о том, что данные направления могут быть не только конечной точкой назначения, но и промежуточной остановкой в поездках в дальнее зарубежье.

Среди прочих европейских направлений по итогам июля заметно увеличилось количество бронирований в Германии (в два раза), в Австрии (+80%), Португалии (+60%), Италии (+45%), Польше (+40%), Греции (+40%), Испании (+30%), Франции (+25%).

В целом топ-15 зарубежных направлений по количеству забронированных отелей в июле-августе 2022 выглядит следующим образом: Белоруссия, Турция, Италия, Абхазия, Франция, Испания, Армения, Грузия, Казахстан, ОАЭ, Греция, Узбекистан, Литва, Германия, Финляндия.

​​Средний чек бронирования отелей за рубежом с датами заезда в июле составил 22 400 рублей за три ночи. Средняя стоимость забронированной ночи составляет 6 500 рублей.

Самое бюджетное размещение в июле и августе 2022 года – до 4 000 рублей за сутки – российские туристы забронировали в отелях Белоруссии (средняя стоимость ночи составляет 3 600 рублей), Киргизии (3 900 рублей).

Несколько дороже – до 5 000 рублей – обходится отдых в Литве (в среднем 4 200 рублей за сутки), Таиланде (4 200 рублей), Абхазии (4 300 рублей), Грузии и Казахстане (по 4 400 рублей), Узбекистане (4 500 рублей).

Более дорогое размещение туристы резервируют в Греции (в среднем 7 000 рублей за ночь), Эстонии (7 100 рублей), Турции (7 600 рублей), Германии (7 700 рублей), на Кипре (8 300 рублей), в Финляндии (8 400 рублей).

Самыми дорогими направлениями оказались Израиль (12 400 рублей), Франция (12 600 рублей за ночь), США (14 500 рублей).

/TOURBUS.RU