Глава МИД Финляндии: «Правительство ищет способы ограничить выдачу туристических виз россиянам»

Власти соседней страны продолжат обсуждение вопроса о визах для россиян на следующей неделе

Как подтвердил глава МИД Финляндии, правительство соседней страны обсуждает способы ограничения выдачи туристических виз россиянам в связи с событиями в Украине, - сообщает «Интерфакс».

"У Финляндии есть способы ограничить выдачу туристических виз гражданам России. Цель состоит в том, чтобы повлиять на принятие решений по визовой политике. Правительство ищет способы ограничить выдачу туристических виз россиянам. Самый быстрый способ снизить количество туристов, прибывающих в Финляндию из России, — это повлиять на категории виз и сроки их оформления", — сообщил министр иностранных дел Пекка Хаависто (на фото) телерадиокомпании Yle по завершении заседания правительства, обсудившего этот вопрос.

Г-н Хаависто отметил, что предоставил правительству законные способы ограничения количества виз.

"На практике это означает, что выдача виз по семейным обстоятельствам и для работы имеют приоритет над туристическими визами", — сказал министр, отметив, что для аннулирования выданных ранее долгосрочных виз потребовалось бы веское обоснование, например, угроза безопасности.

Министр подчеркнул, что полный запрет на выдачу виз должен быть решен в соответствии с санкционным законодательством Евросоюза. Он отметил, что Финляндия поднимет вопрос о визовой практике на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС в конце августа.

Министр также сообщил, что обсудил вопрос о возможных визовых ограничениях для россиян на встрече с президентом Саули Ниинистё.

По информации Yle, правительство продолжит обсуждение вопроса о визах для россиян на следующей неделе.

Как мы сообщали ранее, 25 июля лидеры четырех парламентских фракций крупнейших правящих партий Финляндии высказались за запрет выдачи туристических виз россиянам из-за событий в Украине, и так как россияне используют финские визы для транзита в другие государства Евросоюза.

/TOURBUS.RU