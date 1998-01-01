|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
04 августа
«Интурист» полетит в Египет из трех городов России
Старейший туроператор скорректировал свою программу полетов на египетские курорты на крыльях AZUR air
По информации пресс-службы старейшего отечественного туроператора и АТОР, «Интурист» скорректировал сроки своей блочной полетной программы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх на прямых рейсах авиакомпании AZUR air.
По информации пресс-службы «Интуриста», вылеты из Москвы в Шарм-эль-Шейх в период с 9 октября до 20 ноября запланированы с частотой два раза в неделю (по четвергам и воскпксеньям).
Перелеты по маршруту Москва-Шарм-эль-Шейх с 21 ноября по 25 марта 2023 года стоят в расписании с увеличенной частотой 5 раз в неделю (по 1,2,3,5,6 дням недели); обратные рейсы – по 1,2,4,5,7 дням недели.
Блочная перевозка «Интуриста» на рейсах AZUR Air из Москвы в Хургаду в период с 11 октября по 18 ноября заявлена с частотой два раза в неделю (по 2 и 5 дням). Далее, до 26 марта 2023 года, запланировано 5 рейсов в неделю (по 1,2,4,5,7 дням); в обратном направлении перелеты будут выполняться по 1,3,4,6 и 7 дням недели.
Заезды по пакетным турам в Шарм-эль-Шейх из Санкт-Петербурга на блочной перевозке AZUR air запланированы с 3 ноября с вылетами по четвергам и воскресеньям, обратно - по средам и субботам.
Будут вылеты и из Екатеринбурга в Хургаду: «Интурист» берет блоки мест на этом маршруте со 2 ноября. Вылеты по средам и субботам. Обратные рейсы будут выполняться по вторникам и пятницам.
Как мы сообщали вчера, о пакетном предложении на прямых рейсах AZUR air на курорты Египта заявил и туроператор ANEX Tour. Его полетная программа из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга стартует в октябре-ноябре и продлится до конца марта 2023 года.
По информации АТОР, пакетный тур на 7 ночей в Шарм-эль-Шейх с отправлением из Москвы 9 октября (отель 3*, все включено) обойдется от 122 915 руб. на двоих; тур на аналогичных условиях в отель 4* стоит от 129 000 руб., в отель 5* – от 134 290 руб. на двоих.
Недельный отдых в Хургаде с питанием «все включено» с вылетом из Москвы 11 ноября стартует от 140 000 руб. на двоих, в отель 4* – от 142 740 руб.на двоих, в отель 5* – от 146 900 руб. на двоих.
По информации «Интуриста», также доступны для бронирования GDS-туры из Москвы и Санкт-Петербурга и наземное обслуживание (только отель или отель +трансфер) и в Каире.
Так, пятидневный тур в Каир из Москвы в августе на регулярном перелете с проживанием в отеле 3* (завтраки) – от 140 985 руб. на двоих. Тур на аналогичных условиях с отправлением из Санкт-Петербурга – от 85 410 руб. на двоих.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2022 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72