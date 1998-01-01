Red Wings и Utair начинают выполнять рейсы в Анаталью из Грозного

Сейчас улететь на турецкое Средиземноморье также можно из Минвод и Махачкалы

Возможностей улететь прямыми рейсами в Анталью из регионов Кавказа уже в августе станет больше, - сообщает сегодня Ассоциация туроператоров.

Так, сразу две авиакомпании – Red Wings и Utair – начинают выполнять прямые рейсы в Анталью из столицы Чечни – города Грозного. Сейчас прямые рейсы в Анталью выполняются из Минеральных вод и дагестанской Махачкалы.

Первой – с 3 августа – начала выполнять рейсы из Грозного в Анталью авиакомпания Utair. Планируемая частота – два раза в неделю, по средам и субботам. На направлении будет летать Boeing 737, время в пути – 2 ч. 50 минут.

Минимальный тариф на 3 августа – 28,2 тыс. р. на человека в одну сторону. Далее, 6 августа, согласно данным официального сайта перевозчика, тарифы увеличиваются до 34,6 тыс. р. на человека в одну сторону. А 13 августа, напротив, они ниже – от 22,5 тыс. р. на человека в одну сторону.

Авиакомпания Red Wings, как рассказали в пресс-службе перевозчика,планирует приступить к полетам с 5 августа. Рейсы из Грозного в Анталью будут выполняться по субботам, а с 15 августа – еще и по понедельникам.

Однако, как уточнили в компании, рейсы будут чартерными, билетов в свободной продаже не будет. Напомним, авиакомпания Red Wings уже выполняет регулярные и чартерные рейсы в Анталью из еще одного кавказского региона – Дагестана.

Что касается цен на перелеты в Анталью из других регионов Кавказа, то они выше, чем те, что заявлены на маршруте Грозный – Анталья.

Улететь из столицы Дагестана Махачкалы в Анталью можно за 38,2 тыс.руб. на человека в одну сторону. Перелет выполняет а/к Red Wings. Стыковочные перелеты дешевле, но естественно дольше.

С авиакомпанией «Аэрофлот» можно долететь из Махачкалы в Анталью со стыковкой в Сочи за 33,5 тыс. руб. на человека в одну сторону, а с «Азимутом» - за 24,9 тыс. руб. на человека в одну сторону, правда добавляется еще одна пересадка. Стыковки будут в Минводах и Стамбуле.

Из Минеральных Вод до Антальи можно долететь за 32,1 тыс. руб. на человека в одну сторону. Полет выполнит авиакомпания «Азимут». Этой же авиакомпанией, но со стыковкой в Стамбуле до Антальи можно долететь за 18,8 тыс. руб. на человека в одну сторону. Рейс из Стамбула выполнит Pegasus Airlines.

При этом, по информации АТОР, купить недельный тур с вылетом из Минеральных вод у туроператора ANEX Tour можно за 106 тыс. руб. на двоих (размещение в отеле категории 4*). Тогда как в свободной продаже только на билет из Минвод до Антальи на одного человека в одну сторону нужно отдать более 30 тыс. руб.

А пакетный недельный тур в Анталью из Махачкалы можно купить у FUN&SUN за 160 тыс. руб. на двоих. При этом в свободной продаже одни только билеты стоят 38,2 тыс.руб. на человека в одну сторону.

/TOURBUS.RU