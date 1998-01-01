Fun&Sun впервые привез туристов в Калининградскую область

На этой неделе Калининградская область приняла первый самолет с туристами оператора Fun&Sun, которые прибыли в регион в рамках программы "Привет, Калининград!", сообщили в министерстве культуры и туризма региона.

"Группа туристов из различных регионов России прилетела в Калининград из Москвы на воздушном судне авиакомпании "Уральские авиалинии", где для них был выделен специальный блок — 60 кресел.

Все гости являются участниками туристического проекта "Привет, Калининград!", который включает в себя самые различные мероприятия", — сказали в министерстве.

"Туроператор отмечает, что более 80% туристов первого рейса, прибывшего в регион, приобрели экскурсионные туры "Привет, Калининград!" различных форматов. Остальные выбрали Сити-туры и будут самостоятельно планировать свою программу пребывания на отдыхе в Калининградской области", — пояснили в министерстве.

Заместитель директора по коммуникациям Fun&Sun Светлана Гонецкая, которую цитирует «Интерфакс», отметила, что эта программа является пилотным проектом, а ее особенность в том, что впервые туроператоромьсформирован турпродукт в Калининградскую область по аналогии с чартерными рейсами по России, но на блоках мест регулярной перевозки.

"Туристам предложено путешествие "под ключ", включающее перелет на блоках мест регулярной перевозки, проживание, групповой трансфер и экскурсии по программе, что делает возможным предоставить более высокое качество сервиса, при этом сохранив доступную цену", — рассказала она.

Авиаперелеты в Калининград из Москвы в рамках программы будут выполняться еженедельно по понедельникам с 1 августа по 5 сентября 2022 года. При этом в Fun&Sun отметили, что большая часть туров в рамках блочной программы уже распродана. Туристам, которые хотят приобрести экскурсионный тур в Калининград на блоках, стоит ориентироваться на заезды 22 и 29 августа.

В министерстве также сообщили, что в этом сезоне это первая организованная туристическая программа, направленная на привлечение гостей в Калининградскую область. В сезоне 2020 года в Калининградскую область летали чартеры от туристической компании "Библио-Глобус", привезя в регион более 40 тыс. туристов.

В Калининградской области по итогам 2022 года рассчитывают принять более 2 млн туристов. По итогам 2021 года в регионе насчитали чуть более 1,9 млн туристов.

/TOURBUS.RU