|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
04 августа
Fun&Sun впервые привез туристов в Калининградскую область
Шестьдесят туристов прилетели на регулярном рейсе «Уральских а/л» в рамках программы "Привет, Калининград!"
На этой неделе Калининградская область приняла первый самолет с туристами оператора Fun&Sun, которые прибыли в регион в рамках программы "Привет, Калининград!", сообщили в министерстве культуры и туризма региона.
"Группа туристов из различных регионов России прилетела в Калининград из Москвы на воздушном судне авиакомпании "Уральские авиалинии", где для них был выделен специальный блок — 60 кресел.
Все гости являются участниками туристического проекта "Привет, Калининград!", который включает в себя самые различные мероприятия", — сказали в министерстве.
"Туроператор отмечает, что более 80% туристов первого рейса, прибывшего в регион, приобрели экскурсионные туры "Привет, Калининград!" различных форматов. Остальные выбрали Сити-туры и будут самостоятельно планировать свою программу пребывания на отдыхе в Калининградской области", — пояснили в министерстве.
Заместитель директора по коммуникациям Fun&Sun Светлана Гонецкая, которую цитирует «Интерфакс», отметила, что эта программа является пилотным проектом, а ее особенность в том, что впервые туроператоромьсформирован турпродукт в Калининградскую область по аналогии с чартерными рейсами по России, но на блоках мест регулярной перевозки.
"Туристам предложено путешествие "под ключ", включающее перелет на блоках мест регулярной перевозки, проживание, групповой трансфер и экскурсии по программе, что делает возможным предоставить более высокое качество сервиса, при этом сохранив доступную цену", — рассказала она.
Авиаперелеты в Калининград из Москвы в рамках программы будут выполняться еженедельно по понедельникам с 1 августа по 5 сентября 2022 года. При этом в Fun&Sun отметили, что большая часть туров в рамках блочной программы уже распродана. Туристам, которые хотят приобрести экскурсионный тур в Калининград на блоках, стоит ориентироваться на заезды 22 и 29 августа.
В министерстве также сообщили, что в этом сезоне это первая организованная туристическая программа, направленная на привлечение гостей в Калининградскую область. В сезоне 2020 года в Калининградскую область летали чартеры от туристической компании "Библио-Глобус", привезя в регион более 40 тыс. туристов.
В Калининградской области по итогам 2022 года рассчитывают принять более 2 млн туристов. По итогам 2021 года в регионе насчитали чуть более 1,9 млн туристов.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2022 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72