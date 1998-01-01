Россию в этом году посетило на 95% меньше иностранных туристов, чем до пандемии

Россию в первом полугодии посетили 5,85 млн иностранных граждан, из них с целью туризма – 81,5 тыс., следует из статистики Погранслужбы ФСБ РФ, которую цитирует «Интерфакс».

Общее число прибытий иностранных граждан с января по июнь 2022 года оказалось на 15,5% ниже, чем за аналогичный период прошлого года и на 61% меньше, чем в 2019.

Число прибытий с целью туризма выросло по сравнению с прошлым годом на 21%, но падение к допандемийному периоду составило более 95%: с 1,96 млн путешественников в первом полугодии 2019 до 81,5 тыс. в 2022. При этом въездной турпоток в первом квартале этого года был почти в 2,5 раза выше, чем в апреле-июне.

Чаще всего в Россию в первой половине 2022 года приезжали граждане Украины – 1,4 млн. На втором месте Казахстан (984,95 тыс.), замыкает тройку лидеров Узбекистан (933,2 тыс.).

В топ-5 также вошли Таджикистан – 687,8 тыс. и Киргизия (316,5 тыс.). Во вторую пятерку попали Абхазия, Армения, Азербайджан, Белоруссия и Турция.

С целью туризма больше всего гостей приехало с Кубы – 9,8 тыс., на втором месте Турция – 9,6 тыс., на третьем – Германия, откуда прибыли 8,5 тыс. путешественников. В первую пятерку также вошли Казахстан – 4,7 тыс. и Индия (3,5 тыс.).

Завершили топ-10 Узбекистан (3,2 тыс.), США (3,1 тыс.), Сербия (2,9 тыс.), Армения (2,8 тыс.) и ОАЭ (2,5 тыс.).

Как отметили, анализируя эту статистику в РСТ, «Полугодовой турпоток сформировался в основном в январе-феврале, поскольку с марта туристы в Россию уже не приезжали. Но надо отметить, что по сравнению с первым кварталом 2021 года въезд в нашу страну с целью туризма в первом квартале этого года заметно вырос – с 13,4 тыс. до 57,7 тыс., это плюс 330,6%.

То есть въездной туризм проснулся и зашевелился, но – ненадолго. Во втором квартале прибытия иностранных туристов упали на 59%».

В свою очередь, в АТОР отметили, что «Рейтинги стран основных поставщиков туристов в Россию по итогам первого полугодия и первого квартала 2022 года отличаются. Это объясняется тем, что большинство туристов в этом году приезжало в Россию до марта 2022 года.

Во втором квартале 2022 года ТОП основных поставщиков туристов в Россию состоит в основном из «дружественных стран».

В апреле-июне 2022 г. главным поставщиком туристов в Россию стала Турция (почти 4 тыс. визитов с туристическими целями). Для сравнения – в первом квартале 2022 г. граждане Турции приезжали в Россию с туристическими целями 5,6 тыс. раз.

Стоит учитывать, что цель «туризм» может применяться для въезда в Россию не только к классическим экскурсионным туристам, но и другим гражданам, совершающим короткие поездки. Например, по бизнесу».

/TOURВUS.RU

Въезд иностранцев в Россию с целью туризма по данным Пограничной службы РФ за 1 полугодие 2022 г. (тыс. поездок)



Источник: РСТ