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Санкт-Петербург примет активное участие в российском туристическом форуме «Путешествуй!»

На стенде Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга будут презентованы основные туристические маршруты и достопримечательности города

Санкт-Петербург, как один из ключевых центров туристического притяжения примет участие в российском туристическом форуме «Путешествуй!». В период с 4 по 7 августа 2022 года в Москве на площади Промышленности и в павильоне № 55 на ВДНХ Санкт-Петербург представит ключевые туристические возможности и потенциал города.

На стенде Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга будут презентованы основные туристические маршруты и достопримечательности города. В программе также деловые встречи, презентации, мероприятия, важные для развития сферы туризма.

Первый день работы Форума (4 августа) крайне насыщен на события.

В 11:20 председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев выступит с докладом на Пленарной сессии «Путешествия – 2022: адаптация путешественника и поиск новых впечатлений». В 13:30 на площадке «Уличный лекторий» с докладом на тему «Многогранный Петербург» выступит Сергей Азаренков - Генеральный директор ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро» Санкт-Петербурга.

Поскольку Форум «Путешествуй!» является площадкой для установления новых и укрепления существующих партнерских отношений, в первый день Форума на стенде Санкт-Петербурга состоится подписание соглашений между Конгрессно-выставочным бюро Санкт-Петербурга и компаниями «Синержи» и «Эксподат».

Завершающим событием дня станет мероприятие в формате брифинга, в рамках которого представители сферы туризма Санкт-Петербурга представят участникам и гостям Форума, представителям СМИ уникальные возможности города, как столицы водного туризма. Брифинг завершится небольшим фуршетом.

В период работы Форума его участники и гости смогут принять участие в мероприятиях деловой программы, обсудить возможности и ключевые тренды развития туризма, принять участие в квестах с розыгрышем призов, получить сувениры с символикой Санкт-Петербурга, познакомиться с классическими и новыми достопримечательностями культурной столицы.