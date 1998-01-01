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ANEX Tour осенью полетит в Египет из трех городов России

Стали известны подробности предстоящей осенне-зимней программы полетов ANEX Tour на Красное море

Как сообщает сегодня Ассоциация туроператоров, компания ANEX Tour определилась со сроками полетной программы на курорты Египта в зимнем сезоне 2022-2023. Полетная программа на крыльях AZUR air из трех городов вылета – Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга – стартует в октябре-ноябре. Перелеты запланированы до конца марта 2023 года.

Первыми полетят чартеры из Москвы в Шарм-эль-Шейх: рейсы запланированы с 9 октября по воскресеньям и четвергам. С 11 октября стартуют прямые перелеты из Москвы в Хургаду: они будут выполняться по вторникам и пятницам.

С ноября в расписании стоят вылеты из регионов: со 2 ноября запускаются рейсы из Екатеринбурга в Хургаду (по средам и субботам); со 2 ноября – из Санкт-Петербурга в Шарм-эль-Шейх (по воскресеньям и четвергам).

Как подчеркнули в пресс-службе ANEX Tour, в туристические пакеты с перелетом из Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга включен групповой трансфер.

На туры в Египет в рамках заявленной полетной программы возможны переносы денежных средств из отмененных заявок по направлению.

Как напоминают в АТОР, с 15 сентября туристическую перевозку в Египет на блоках мест на рейсах AZUR Air в Хургаду и Шарм-эль-Шейх анонсировал туроператор «Интурист». Очевидно, что сроки этой полетной программы также будут скорректированы. В «Интуристе» сообщили, что ведут работу по расчёту стоимости туров в Египет из всех регионов и после их появления в продаже поделятся подробностями своих перелетов и ценами.

Стоимость туров ANEX Tour в Египет на прямых рейсах из Москвы начинается от 132 тыс. руб. за двоих на неделю в отеле 5*.

Цены на пакетные туры в Египет с отправлением из Екатеринбурга стартуют от 125 тыс. руб. за двоих на 6 ночей, и от 164 тыс. рубуб. на 9 ночей – при размещении в отеле 5*.

Представители компании добавили, что в ассортименте ANEX Tour также представлены и GDS-туры в Египет на базе регулярных рейсов. В такие пакеты не включается групповой трансфер, но возможно добавление индивидуального трансфера за дополнительную плату.

Сейчас туры на прямых рейсах на курорты Египта также предлагают туроператоры TEZ Tour и Fun&Sun (полетная программа авиакомпании iFly), а также «Библио Глобус» (перелеты на крыльях Red Wings и AlMasria).

/TOURBUS.RU