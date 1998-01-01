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ФОМ: 45% россиян считают, что условия для развития внутреннего туризма улучшились

При этом около 70% россиян никогда не бывали за рубежом

Около половины россиян (45%) считают, что за последние три-пять лет условия для развития внутреннего туризма улучшились, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на официальном сайте социологического центра.

Противоположной точки зрения придерживаются 12% сограждан или каждый восьмой, показывают результаты исследования.

Не заметил каких-либо изменений в условиях для развития внутреннего туризма за данный период каждый пятый россиянин (20%), отмечают социологи.

Что касается ожиданий на ближайшие три-пять лет, то, по данным ФОМ, улучшение условий для поездок по стране ждут 52% россиян, почти каждый четвертый (23%) считает, что ничего в этом плане не изменится, об ухудшениях говорят 5% респондентов и каждый пятый (21%) затрудняется что-либо сказать по этому поводу.

Также исследование показало, что 69% жителей страны ни разу не выезжали за границу. Еще 30% признались, что никогда не покидали пределы своего региона.

Кроме того, у россиян спросили, какие российские регионы они хотели бы посетить. На первом месте оказался Байкал – ему отдали предпочтение 33%, хотя в феврале прошлого года за него проголосовали 42%. В Крым желают отправиться 28%, что на 9% меньше, чем в начале 2021-го.

Следом идут Санкт-Петербург, Краснодарский край и Сочи, Алтай и Карелия.

Если говорить об отдыхе в России, то 35% ранее проводили время на курортах Краснодарского края и в Сочи; Москве, Санкт-Петербургу и Крыму отдали предпочтение по 19% опрошенных. Ниже в списке регионов, в которые отправляются россияне, стоит Поволжье, города Золотого кольца, Северный Кавказ, Байкал, Алтай и другие.

Всероссийский опрос был проведен 12-24 июля 2022 года среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах РФ в 53 регионах.

/TOURBUS.RU