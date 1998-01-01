Минфин отказал турбизнесу в новых налоговых льготах

Как сообщает газета «КоммерсантЪ», Минфин не поддержал доводы турбизнеса и отельеров об освобождении от НДС объектов туристической инфраструктуры, предоставлении федеральных льгот по налогу на имущество и обнулению налога на прибыль. Не нашли понимания и идеи о снижении НДФЛ и страховых взносов для россиян, занятых в туризме.

В распоряжении газеты оказался ответ Минфина «Опоре России», где говорится, что министерство не поддерживает предложение организации по снижению налоговой нагрузки на отельеров. Минфин также посчитал нецелесообразным освобождение от НДС услуг объектов туристической инфраструктуры. Такая мера, по мнению чиновников, приведет к выпадающим доходам бюджета и создаст прецедент, так как с аналогичными просьбами могут обратиться налогоплательщики и из других секторов экономики.

Отельерам также не удалось убедить Минфин в целесообразности установления на федеральном уровне льгот по налогу на имущество. В министерстве дали понять участникам рынка, что этот платеж зачисляется в региональный бюджет, поэтому власти субъектов РФ вправе сами определять ставку.

Не согласны в Минфине и с тем, что необходимо освободить от налога на прибыль организации, оказывающие услуги коллективных средств размещения. Там считают меру избыточной, поскольку подобные льготы можно получать, работая в особых экономических зонах и на территориях опережающего социально-экономического развития.

Одновременно Минфин не поддержал предложение туриндустрии о снижении НДФЛ до 7% для россиян, занятых в отрасли, поскольку такая возможность не предусмотрена действующим законодательством.

Также Минфин не видит необходимости снижать размер страховых взносов до 7% для плательщиков в сфере туризма. Министерство обращает внимание на то, что для предприятий малого и среднего бизнеса вне зависимости от вида деятельности уже установлены льготные тарифы в 15% на выплаты, превышающие в течение месяца МРОТ. Стандартный тариф для всех видов обязательного страхования — 30%. Дополнительные меры господдержки не должны затрагивать систему обязательного социального страхования, пояснили в министерстве.

Зампред совета Союза туризма и гостеприимства Роман Еремян напоминает, что изначальное предложение гостиничного бизнеса в Минфин предполагало проведение комплексного налогового маневра, который в итоге привел бы к увеличению на 30% поступлений в региональные бюджеты и фонды социального страхования. «В то время как существующая мера по обнулению НДС на гостиничные услуги предполагает, по расчетам Минфина, выпадение за пять лет доходов на сумму 400 млрд руб.»,— говорит он.

Существующая фискальная нагрузка на работодателей приводит к тому, что 65–70% из них не платят в полной мере НДФЛ и отчисления в социальные фонды, считает г-н Еремян.

Вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников поясняет, что, несмотря на отрицательный ответ Минфина, организация планирует в дальнейшем продолжить обсуждение налоговых послаблений для отрасли, но уже на уровне правительства.

Но управляющий партнер «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт считает, что дальнейшие попытки получить преференции будут бесполезны: «Минфин — наиболее авторитетный и курирующий институт в области финансовых доходов, а гостиничный бизнес не входит в перечень системообразующих отраслей экономики». Он считает, что на приведенные Минфином аргументы отельерам будет сложно выдвинуть обстоятельные доводы.

/TOURBUS.RU