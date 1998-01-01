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03 августа
В первом полугодии-2022 россияне совершили на 20% больше поездок за рубеж, чем годом ранее
Погранслужба ФСБ России опубликовала статистику выезда за рубеж в январе-июне этого года
Граждане России в первом полугодии 2022 года совершили 8,5 млн поездок за рубеж со всеми целями, это на 20% больше, чем годом ранее, но на 60% меньше, чем в допандемийном 2019 году, следует из статистики Погранслужбы ФСБ России, которую цитирует «Интерфакс».
Лидером среди направлений выезда за этот период стала Абхазия – 1,94 млн поездок, на втором месте – Турция (1,4 млн), замыкает тройку Казахстан (773,2 тыс.). Следом идут ОАЭ (466,4 тыс.), Египет (429,3 тыс.) и Украина (370,7 тыс.). Седьмое место заняла Финляндия (301,7 тыс.), восьмое – Армения (313,9 тыс.), за ней идут Эстония (296,9 тыс.) и Грузия (202,6 тыс.).
С января по июнь россияне совершили 2,3 млн поездок за рубеж с целью туризма, это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом и в первом, и во втором квартале 2022 года число поездок было примерно одинаковым – 1,171 млн против 1,167 млн. Выездной турпоток в первом полугодии по-прежнему сильно ниже, чем в 2019 – на 70%.
Самым популярным зарубежным направлением у туристов стала Турция – россияне совершили туда более миллиона поездок. Это примерно на 200 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем, многие российские туристы после 24 февраля летали в недоступные страны с пересадкой в Турции.
На втором месте Египет (345,7 тыс. поездок), замыкают тройку лидеров ОАЭ (345,4 тыс.). В первую пятерку также вошли Армения (105 тыс.) и Доминикана, где в первом полугодии побывали 76,1 тыс. российских туристов.
Согласно комментариям к это статистике, опубликованным АТОР, В ТОП-10 стран по туристическим прибытиям в «дальнем зарубежье» в первом полугодии 2022 года входят Турция, ОАЭ, Египет, Доминикана, Мальдивы, Израиль, Сербия, Венгрия, Куба и Катар. Чуть-чуть не дотянул до десятки Таиланд (около 30,3 тыс. поездок)
В совокупности ТОП-10 туристических стран обеспечили 31% всего объема поездок россиян в I полугодии 2022 года или 2,623 млн визитов.
Это прирост на 81,1% по сравнению с тем же периодом 2021 года, но на 32% меньше, чем было у этих же стран вместе в январе-июне 2019 года.
На долю группы 12 стран постсоветского пространства (Армения, Грузия, Азербайджан, Абхазия, Южная Осетия, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Украина, Молдова) в I полугодии 51,36% всего выездного потока или 4,34 млн поездок.
При этом почти половину из всего этого объема (1,94 млн) обеспечила одна туристическая Абхазия. Ее результат, впрочем, даже меньше, чем в 1 полугодии 2021 года (тогда было больше 2 млн).
В группу стран «дальнего зарубежья», имеющих с Россией значимую сухопутную границу (не включены Норвегия, куда основной поток все же идет авиатранспортом, и КНДР) входят 7 государств: Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Монголия, Китай.
В совокупности во все эти страны в I полугодии 2022 года было совершено (преимущественно с нетуристическими целями) 935,1 тыс. поездок россиян (11,1% от всего выездного потока в январе-июне). Этот показатель больше на 73% чем в «закрытом по ковиду» первом полугодии 2021 года, причем практически весь прирост дали две страны – Эстония и Финляндия.
Однако совокупный выездной поток в приграничные страны все еще на 81,5% меньше, чем было в том же периоде 2019 года.
Если вычленить страны, в которых выездной поток из России в I полугодии 2022 года был преимущественно туристическим, у нас получится следующая картина: только чуть больше одной трети выездного потока (35,1% поездок россиян за границу) преимущественно не связаны с туризмом, почти две трети (64,9%) – в большей степени связаны с туризмом, - отмечает Ассоциация туроператоров.
/TOURBUS.RU
Источник: АТОР, Погранслужба ФСБ РФ, август 2022
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