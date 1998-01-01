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03 августа
В первом полугодии-2022 россияне совершили на 20% больше поездок за рубеж, чем годом ранее

Погранслужба ФСБ России опубликовала статистику выезда за рубеж в январе-июне этого года


 

Граждане России в первом полугодии 2022 года совершили 8,5 млн поездок за рубеж со всеми целями, это на 20% больше, чем годом ранее, но на 60% меньше, чем в допандемийном 2019 году, следует из статистики Погранслужбы ФСБ России, которую цитирует «Интерфакс».

Лидером среди направлений выезда за этот период стала Абхазия – 1,94 млн поездок, на втором месте – Турция (1,4 млн), замыкает тройку Казахстан (773,2 тыс.). Следом идут ОАЭ (466,4 тыс.), Египет (429,3 тыс.) и Украина (370,7 тыс.). Седьмое место заняла Финляндия (301,7 тыс.), восьмое – Армения (313,9 тыс.), за ней идут Эстония (296,9 тыс.) и Грузия (202,6 тыс.).

 

С января по июнь россияне совершили 2,3 млн поездок за рубеж с целью туризма, это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом и в первом, и во втором квартале 2022 года число поездок было примерно одинаковым – 1,171 млн против 1,167 млн. Выездной турпоток в первом полугодии по-прежнему сильно ниже, чем в 2019 – на 70%.

 

Самым популярным зарубежным направлением у туристов стала Турция – россияне совершили туда более миллиона поездок. Это примерно на 200 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем, многие российские туристы после 24 февраля летали в недоступные страны с пересадкой в Турции.

На втором месте Египет (345,7 тыс. поездок), замыкают тройку лидеров ОАЭ (345,4 тыс.). В первую пятерку также вошли Армения (105 тыс.) и Доминикана, где в первом полугодии побывали 76,1 тыс. российских туристов.

 

Согласно комментариям к это статистике, опубликованным АТОР, В ТОП-10 стран по туристическим прибытиям в «дальнем зарубежье» в первом полугодии 2022 года входят Турция, ОАЭ, Египет, Доминикана, Мальдивы, Израиль, Сербия, Венгрия, Куба и Катар. Чуть-чуть не дотянул до десятки Таиланд (около 30,3 тыс. поездок)

В совокупности ТОП-10 туристических стран обеспечили 31% всего объема поездок россиян в I полугодии 2022 года или 2,623 млн визитов.

Это прирост на 81,1% по сравнению с тем же периодом 2021 года, но на 32% меньше, чем было у этих же стран вместе в январе-июне 2019 года.

 

На долю группы 12 стран постсоветского пространства (Армения, Грузия, Азербайджан, Абхазия, Южная Осетия, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Украина, Молдова) в I полугодии 51,36% всего выездного потока или 4,34 млн поездок.

При этом почти половину из всего этого объема (1,94 млн) обеспечила одна туристическая Абхазия. Ее результат, впрочем, даже меньше, чем в 1 полугодии 2021 года (тогда было больше 2 млн).

 

В группу стран «дальнего зарубежья», имеющих с Россией значимую сухопутную границу (не включены Норвегия, куда основной поток все же идет авиатранспортом, и КНДР) входят 7 государств: Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Монголия, Китай.

В совокупности во все эти страны в I полугодии 2022 года было совершено (преимущественно с нетуристическими целями) 935,1 тыс. поездок россиян (11,1% от всего выездного потока в январе-июне). Этот показатель больше на 73% чем в «закрытом по ковиду» первом полугодии 2021 года, причем практически весь прирост дали две страны – Эстония и Финляндия.

Однако совокупный выездной поток в приграничные страны все еще на 81,5% меньше, чем было в том же периоде 2019 года.

 

Если вычленить страны, в которых выездной поток из России в I полугодии 2022 года был преимущественно туристическим, у нас получится следующая картина: только чуть больше одной трети выездного потока (35,1% поездок россиян за границу) преимущественно не связаны с туризмом, почти две трети (64,9%) – в большей степени связаны с туризмом, - отмечает Ассоциация туроператоров.

/TOURBUS.RU

 

Направление

I полугодие 2019

I полугодие 2021

I полугодие 2022

Динамика к тому же периоду 2019 г.

Динамика к тому же периоду 2021 г.

ТУРЦИЯ

2 741 934

806 212

1 393 604

-49,20%

+72,80%

ОАЭ

517 285

294 494

466 397

-9,80%

+58,40%

ЕГИПЕТ

14 759

115 521

429 265

+2800%

+271,60%

ДОМИНИКАНА

97 206

9

92 036

-5,30%

+10000 раз

МАЛЬДИВЫ

29 726

91 981

53 042

+78,40%

-41,80%

ИЗРАИЛЬ

188 300

16 139

44 461

-76,40%

+173%

СЕРБИЯ

48 789

35 653

41 120

-15,70%

+15,30%

ВЕНГРИЯ

100 043

4 954

36 438

-63,60%

+635%

КУБА

66 198

71 651

35 687

-45%

-50,20%

КАТАР

59 034

12 039

31 276

-47%

+163%

 Источник: АТОР, Погранслужба ФСБ РФ, август 2022


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