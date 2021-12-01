FlyOne Armenia начала полеты из Еревана в аэропорт «Домодедово»

Армянская авиакомпания FlyOne Armenia начала выполнять регулярные рейсы по маршруту Ереван-Москва (аэропорт "Домодедово").

"Со 2 августа авиакомпания FlyOne Armenia начнет выполнение полетов по направлению Ереван — Москва — Ереван с частотой полетов пять раз в неделю по вторникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям из международного аэропорта "Звартноц" в международный аэропорт "Домодедово", — сообщает пресс-служба авиакомпании.

FlyOne Armenia — "дочка" молдавского бюджетного авиаперевозчика FlyOne. Компания в октябре 2021 года получила сертификат воздушного оператора, в настоящее время выполняет рейсы в Москву, Стамбул, Лион, Париж, Тбилиси, Сочи.

Иран просит для своих авиакомпаний полеты в РФ по пятой "свободе воздуха"

Авиационные власти Ирана просят разрешения для своих авиакомпаний выполнять рейсы в РФ по пятой "свободе воздуха", следует из меморандума между авиавластями двух стран, подписанного в конце июля в Тегеране, - сообщает «Интерфакс».

Пятая "свобода воздуха", согласно международному воздушному праву, позволяет выполнять полеты между двумя иностранными государствами при условии, что конечным пунктом назначения будет страна авиакомпании. Иранская сторона предлагает развивать такие перевозки в пункты назначения за пределами и внутри РФ, говорится в меморандуме (опубликован на сайте Росавиации).

Детали договоренности по каждому маршруту "могут быть согласованы позднее, в течение трех месяцев после получения официального запроса".

Вместе с тем авиавласти России и Ирана договорились об увеличении числа пассажирских рейсов между странами — с 28 до 35 в неделю. Назначенные авиакомпании от обеих стран смогут выполнять полеты между Москвой и Тегераном с частотой 21 рейс в неделю, между другими пунктами — по 14 рейсов (от Ирана выбраны Тегеран, Исфахан, Мешхед, Решт, от РФ — Санкт-Петербург, Астрахань, Казань, Уфа, Сочи).

О подписании этого меморандума на прошлой неделе сообщало иранское информагентство Mehr. Также, по его данным, представители РФ и Ирана договорились о подписании соглашения в области техобслуживания и ремонта российских самолетов иранскими ремонтными центрами.

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