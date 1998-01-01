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На карте водных маршрутов Петербурга — новая точка

Новый маршрут приведет туристов в Коломну — уникальный и самобытный район Северной столицы

Как рассказали нам в Комитете по развитию туризма Северной столицы, 28 июля состоялось открытие нового водного экскурсионного маршрута в один из самых романтических районов в пространстве туристской географии Петербурга. Прогулочный маршрут по воде в исторической части города разработан при поддержке Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга. В мероприятии приняли участие председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Сергей Корнеев, председатель постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству депутат Законодательного собрания Санкт Петербурга Ирина Иванова, генеральный директор «Никольского двора» Елена Невежина, генеральный директор судоходной компании Андрей Кузнецов, председатель ассоциации владельцев пассажирских судов Владимир Родионов.

«Мы продолжаем открывать новую туристскую географию Санкт Петербурга. С точки зрения туризма Коломна - недораскрытый район, однако это уникальная и самобытная часть гордоа на Неве, а расположенные здесь «Никольские ряды» - одно из наиболее интересных и популярных общественных пространств.

Это место встреч, проведения множества активных и познавательных мероприятий и уютного семейного отдыха. Добраться сюда по воде – еще один способ взглянуть на мегаполис по-новому, почувствовать его красоту и неповторимый облик.

Такая прогулка привлекательна и для гостей, и для жителей Петербурга. Здесь тот самый исторический город с его неповторимой атмосферой», - отметил Сергей Корнеев.

Ирина Иванова в свою очередь подчеркнула, в Северной столице - особые гости, которые любят и ценят те возможности, которые предлагает Петербург для знакомства с ним. Она поблагодарила собравшихся за проявленный интерес к мероприятию и выразила надежду, что открывшийся маршрут расширит туристские горизонты.

Путешествие стартует у «Спаса на Крови» и позволяет увидеть с воды достопримечательности «Золотого треугольника», а затем, причалив в Коломне, рядом с Красногвардейским мостом и напротив «Никольских рядов», - расширить свои впечатления от города. Например, пройти по тихим улочкам, где жили видные деятели российской культуры и литературные герои произведений русских классиков, загадать желание на Семимостье, послушать джазовый концерт, поиграть в мини-гольф или посетить выставки, мастер-классы, лекции, а также совершить «Прогулки по Коломне» в рамках пешеходной экскурсии, организованной Музеем-квартирой Александра Блока. Здесь же неподалеку расположены Мариинский театр и Никольский собор.

Это не единственный водный маршрут, открывшийся в этом сезоне. Ранее, например, в начале сезона навигации, прогулки на теплоходе связали современные общественные пространства - «Севкабель порт» и «Новую Голландию».

Большой популярностью у горожан и туристов пользуется поездка по воде в крепость «Орешек» с заходом в музейно-мемориальный комплекс «Прорыв», а также в Кронштадт на «Остров Фортов».

Отметим, что открытие нового маршрута происходит в преддверии старта фестиваля «Столица водного туризма. Петровская акватория», который состоится в Санкт Петербурге 6 и 7 августа 2022 года.

/TOURBUS.RI