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02 августа
Новая Зеландия полностью открылась для туристов
До пандемии далекую страну ежегодно посещали до семи тыс. россиян
Как сообщает сегодня АТОР, Новая Зеландия завершила поэтапное открытие границ, которое началось в феврале этого года. Сначала был разрешен въезд владельцам гуманитарных виз и видов на жительство, в июле были сняты ограничения для тех, кто прибывает по рабочей визе.
С 1 августа страна снова принимает посетителей со всего мира, включая студентов и иностранных туристов, в том числе и прибывающих по морю на круизных лайнерах и яхтах.
По информации миграционных служб Новой Зеландии, иностранные граждане снова могут подать заявление на получение визы. Открыты заявки на студенческие, гостевые и рабочие визы.
Визовый центр Новой Зеландии в России расположен в Москве. Согласно опубликованной на его сайте информации, с 24 июля он работает по обновленному графику для приема заявлений как по почте, так и лично. Для личной подачи заявления требуется предварительная запись.
На сайте ВЦ также опубликована информация об открытии Новой Зеландией международных границ, в соответствии с чем можно предположить, что обращаться за гостевыми, студенческими и другими визами в эту страну смогут и граждане России.
На портале иммиграционного бюро также нет никакой информации, касающейся запретов в визовой политики и во въезде в отношении россиян. Из чего можно сделать вывод, что наши соотечественники могут получать визы и путешествовать в Новую Зеландию на общих основаниях, - отмечает АТОР.
В информации иммиграционной службы указывается, что путешественники должны «соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям Новой Зеландии, в том числе пройти полную вакцинацию и заполнить новозеландскую декларацию путешественника».
Для въезда в Новую Зеландию подойдут все российские вакцины, включая «Спутник Лайт». С полным перечнем вакцин, одобренных новозеландскими властями, можно ознакомиться по этой ссылке.
Перелет из Москвы в Окленд с одной пересадкой в Дубае во второй половине августа обойдется от 274 тыс.р. в обе стороны на одного пассажира. Путешествие с двумя пересадками – от 159 тыс.р. в обе стороны на 1 человека.
По информации АТОР, до пандемии Новую Зеландию посещали около 5-7 тысяч российских граждан, из которых только половина – с туристическими целями. Направление всегда было нишевым: чаще всего, путешествие в Новую Зеландию комбинировали с посещением Австралии. Стоимость двухнедельной поездки начиналась от 500 тыс. руб. на человека.
По оценкам туроператоров, такой статус-кво сохранится: Новая Зеландия будет интересна в первую очередь состоятельным российским путешественникам. Но в основном в эту страну поедут с целью обучения, работы или для посещения родственников.
/TOURBUS.RU
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