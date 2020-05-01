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02 августа
РСТ: Представленный Ростуризмом вариант отраслевого закона требует доработки
Эксперты комментируют прошедшую презентацию законопроекта «О туризме и туристской деятельности в Российской Федерации»
Как соообщает сегодня РСТ, Ростуризм на прошлой неделе провел презентацию законопроекта «О туризме и туристской деятельности в Российской Федерации», в котором приняли участие представители федеральных ведомств, региональных администраций, общественных объединений.
Как рассказал начальник юридического отдела РСТ Николай Литаренко, это первое слушание в столь широком составе и с учетом замечаний, внесенных после представления законопроекта в конце декабря 2021 года.
«Это точно не последняя версия законопроекта, к ней есть немало вопросов и не только со стороны РСТ. Мнение участников обсуждения единодушно – законопроект требует дальнейшей доработки. Мы уже отправили в Ростуризм свои замечания, ждем ответных действий регулятора», – сказал эксперт.
Ожидается, что проект будет представлен в правительство в сентябре, так что время для изменений пока есть.
В нынешней редакции законопроекта есть изменения – положительные и не только, - заявили эксперты РСТ. Так, по словам Николая Литаренко, единый государственный фонд, который вводится вместо фингарантий туроператоров, а также фондов персональной ответственности при «Турпомощи», и в новой редакции остается общим, несегрегированным, то есть для всех туроператоров. В РСТ это считают не вполне оправданным решением.
Согласно документу, оказание экстренной помощи туристам, их эвакуация из-за рубежа предполагается за счет взносов туроператоров не только выездного, но и внутреннего и въездного туризма. «Таким образом, туристы и туроператоры в сферах внутреннего и въездного туризма почему-то должны будут финансировать расходы на эвакуацию туристов из-за рубежа», – говорит г-н Литаренко.
При этом все коммерческие туристические предприятия должны будут отчислять в новый фонд взнос с каждой продажи, а некоммерческие организации, ГУП – нет. Такие требования к участию в системе гарантирования прав туристов в РСТ считают несправедливыми, нарушающими паритет.
С другой стороны, для всех новых туроператоров, которые выходят на рынок въездного, внутреннего туризма и также начинают участвовать в государственном фонде, обязательным остается страхование ответственности. Его размер снижен до 5 млн рублей, хотя в «декабрьской» версии проекта речь шла о 25 млн. С инициативой снизить планку выступил, в частности, РСТ, она была принята.
Есть, однако, изменения, которые вызывают немало вопросов. Так, в предложенном законопроекте профессиональные объединения турагентств названы необязательными. При этом обязательным условием работы для агентств остается членство не только в реестре, который вступает в силу с 1 января 2023 года, но и в профессиональных объединениях.
Наконец, по словам Николая Литаренко, в законопроекте по-прежнему не предложена эффективная система надзора за отраслью. «В частности, статья 14.51 пункт 1, где идет речь о незаконной деятельности туроператоров, никогда не работала и не работает. По крайней мере, нам неизвестны случаи, когда кто-то из нелегально работающих туроператоров привлекался к административной ответственности по этой статье. А вот легально работающие операторы испытывают серьезную административную нагрузку. Нужно принципиально решать этот вопрос. Согласно закону, контроль осуществляет Ростуризм, но всем понятно, что с его штатом это просто невозможно.
Если всё останется в прежнем виде, то после принятия нового закона мы еще лет 10-15 будем иметь дело с безнадзорной деятельностью отдельных компаний», – заметил начальник правового отдела РСТ.
/TOURBUS.RU
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