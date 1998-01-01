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02 августа
Fun&Sun в сентябре начнет экскурсионные программы в Иран
Еженедельные программы будут осуществляться на рейсах Москва-Тегеран иранской авиакомпании Mahan Air
Туроператор Fun&Sun с 7 сентября запускает полетную программу из Москвы в Тегеран на регулярных рейсах иранской авиакомпании Mahan Air, сообщили в пресс-службе туркомпании.
"Мы предлагаем туристические программы в Иран на гарантированных блоках регулярных рейсов авиакомпании Mahan Air. Вылеты в Тегеран из Москвы запланированы еженедельно по средам с 7 сентября по 26 октября из аэропорта "Шереметьево". Стоимость тура на 4 дня начинается от 68 тыс. рублей на человека с размещением в гостиницах 4* и завтраками", — рассказали в компании.
«Мы видим в последнее время рост количества запросов по Ирану. Но цены на регулярную перевозку сейчас не назовешь низкими, в целом туры получались не бюджетные. Мы провели переговоры с иранскими принимающими компаниями и авиаперевозчиком Mahan Air и получили хорошее пакетное предложение «билеты + экскурсионное обслуживание. Цена пакетных туров с такой перевозкой получается до 30% ниже той, которая выходила бы, если просто делать подобные туры с билетами из систем GDS», - добавили в компании.
Полеты из Москвы будут осуществляться по средам, вылет в 22:45, обратные рейсы запланированы по средам и понедельникам в 18:00 (по местному времени), еще один рейс будет выполняться из Тегерана по воскресеньям.
Как отметили в Fun&Sun, под эти рейсы разработаны экскурсионные программы разной продолжительности от 3 до 6 ночей (плюс одна ночь в полете).
Экскурсионный тур "Персидские выходные" (4 ночи в Иране, одна в полете) включает посещение основных достопримечательностей Тегерана, Шираза и других древних персидских городов. В рамках четырехдневного тура "Иран с первого взгляда" путешественники увидят города Тегеран, Кашан, Исфахан и познакомятся с особенностями культуры страны и ее историей со времен Персидской империи.
В рамках недельного тура "Персия. О самом главном!" (6 ночей в Иране, одна в полете)туроператор предлагает посещение пяти иранских городов с заходом в мечети, цитадели, знакомство с производством персидских ковров из шелка. Стоимость самой продолжительной программы – от 104,3 тыс. рублей с человека при размещении в отеле 4* с завтраками.
Как напоминает «Интерфакс», россиянам для поездки в Иран нужна виза. Сделать ее можно заранее в Москве или по прилете в международные аэропорты Ирана, но для этого потребуется специальный референс-код (одобрение въезда от МИД Ирана). Оформить анкету на визу и получить его можно и самостоятельно, но проще обратиться к туроператору. Стоимость услуги составит 5 евро. По прибытии в Иран туристам нужно будет оплатить наличными только сбор за визу – 80 евро.
Также ранее сообщалось, что между РФ и Ираном есть договоренность о скором запуске в стране российской национальной платежной системы "Мир".
Сейчас рейсы между столицами РФ и Ирана выполняют"Аэрофлот", Nordwind и крупнейшая иранская авиакомпания Mahan Air. Также рейсы из астрахани в Решт выполняет Pars Аirю. Кроме того, в наступившем месяце Utair запустит прямое авиасообщение между Грозным и Тегераном по воскресеньям.
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