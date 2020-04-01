Новости UNWTO: По итогам года мировой туризм может достигнуть 70% от допандемийного уровня Такие страны,как Сейшелы, Турция, Хорватия и Португалия уже полностью восстановили прежний уровень доходов от международного туризма

Число международных туристических прибытий по итогам 2022 года может составить 55-70% от допандемийного уровня 2019 года, сообщает в очередном докладе Всемирная туристская организация ООН (UNWTO), которую цитирует «Интерфакс». "Предполагается, что в 2022 году число международных прибытий достигнет 55-70% от допандемийного уровня. Результаты по итогам года зависят в основном от наличия ограничений на поездки, уровня инфляции, включая высокие цены на энергоносители, и общих экономических условий, развития конфликта на Украине, а также состояния здоровья граждан на фоне не оконченной пандемии. Недавние проблемы, такие как нехватка персонала, серьезная загруженность аэропортов, задержки и отмены рейсов, также могут повлиять на показатели международного туризма", — считают в организации. Как отметили в UNWTO, в 2022 году в Европе и Америке будут зафиксированы лучшие показатели международных поездок, в то время как Азия и Тихоокеанский регион, как ожидается, будут отставать из-за ограничений на поездки. Так, международные туристические прибытия в Европу по итогам 2022 года могут составить до 65-80% от уровня 2019 года, в Америке они могут варьироваться от 63% до 76%. В Африке и на Ближнем Востоке количество прибытий может составить от 50% до 70% допандемийного уровня, в Азии и Тихоокеанском регионе, в лучшем случае, они составят 30% от уровня 2019 года из-за более строгих антикоронавирусных правил и ограничений. Международный туризм в январе-мае 2022 года восстановился почти наполовину по сравнению с допандемийным 2019 годом, следует также из данных Всемирной туристской организации ООН (UNWTO). "Международный туризм продолжает активно восстанавливаться после пандемии коронавируса, несмотря на серьезные экономические и геополитические проблемы. За пять месяцев 2022 года в международном туризме наблюдался значительный рост: было зарегистрировано почти 250 млн международных прибытий, это втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года, а также 46% от числа прибытий в 2019 году", — говорится в сообщении организации. Согласно данным UNWTO, Европа приняла с января по май на 350% больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года. Причем в апреле на католическую Пасху рост составил 458%. Отмечается, что рост турпотока связан с высоким спросом на путешествия внутри Европы, а также отменой всех ограничений на поездки в большинстве стран. В Северной и Южной Америке количество международных прибытий выросло более чем в два раза (плюс 112%). Тем не менее, сообщает UNWTO, на восстановление также влияют слабые показатели 2021 года, поэтому в целом количество прибытий в Европе, а также в Северной и Южной Америке остается ниже уровня 2019 года на 36% и 40% соответственно. Как отмечает UNWTO, некоторые субрегионы восстановили туристические прибытия на 70-80% от допандемийного уровня. Среди них – Карибский регион и Центральная Америка, Южное Средиземноморье, Западная и Северная Европа. "Расходы на туризм также растут. Так, у туристов из Франции, Германии, Италии и США они в настоящее время составляют от 70% до 85% допандемийного уровня, а траты граждан Индии, Саудовской Аравии и Катара уже превысили показатели 2019 года", — сообщает организация. В то же время ряд стран, среди которых Сербия, Сейшелы, Турция, Мексика, Хорватия, Португалия, полностью восстановили допандемийный уровень доходов от международного туризма. Как отмечает UNWTO, высокий спрос во время летнего сезона в Северном полушарии закрепит тренды на восстановление международных прибытий, поскольку все больше направлений ослабляют или отменяют ограничения на поездки. "Между тем, более высокий, чем ожидалось, спрос создал серьезные операционные и кадровые проблемы, кроме того, обострение ситуации в Украине, рост инфляции и процентных ставок, а также опасения по поводу замедления экономического роста создают риск для дальнейшего восстановления турпотока", — сообщает организация. /TOURBUS.RU

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