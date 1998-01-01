Новости Ограничения на снятие наличной валюты продлены еще на полгода До марта следующего года будут действовать и ограничения на покупку иностранной валюты

Как сообщает сегодня РБК, Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты еще на шесть месяцев, до 9 марта 2023 года. Снять можно только $10 тыс. или такую же сумму в евро независимо от валюты вклада.



ЦБ запретил снимать c валютных счетов и вкладов более $10 тыс. в марте текущего года, ограничения были рассчитаны до 9 сентября. Однако глава регулятора Эльвира Набиуллина ранее заявила, что мера будет продлена.



До марта следующего года будут действовать и ограничения на покупку иностранной валюты: банки могут продавать гражданам только евро и доллары, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года. Другую иностранную валюту будут продавать без ограничений.

Кроме того, регулятор продлил на полгода меру, согласно которой юридические лица — резиденты смогут получать для оплаты расходов по зарубежным командировкам не более $5 тыс. или такую же сумму в эквиваленте в евро, фунтах и иенах.



Центробанк объяснил сохранение ограничений действующими против России санкциями и решением властей США и ЕС запретить ввоз в страну долларов и евро наличными. Как отмечала г-жа Набиуллина, у регулятора «нет оснований ожидать», что ситуация с поступлением иностранных банкнот изменится к лучшему в будущем.



В апреле регулятор разрешил россиянам снимать наличные в долларах и евро, однако это касается тех граждан, у которых были открыты валютные счета или вклады до 9 марта и которые еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты со счетов. В том же месяце банки получили возможность продавать наличную валюту с ограничениями.



По мнению главы ВТБ Андрея Костина, в ближайшее время не стоит рассчитывать на возможность свободно приобретать наличную валюту в России; об этом же предупредила г-жа Набиуллина. Ряд российских банков стали вводить комиссии за хранение валюты на счетах. Регулятор заявил, что делать это без согласия клиентов недопустимо, - отмечает РБК. /TOURBUS.RU





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