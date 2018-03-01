Новости За первое полугодие в Турции отдохнули более 1,4 млн россиян Российский турпоток в Турцию пока что на 44% меньше, чем в 2019 году

Российский турпоток в Турцию по итогам первого полугодия 2022 года все еще на 44% меньше, чем в том же периоде 2019 года, следует из свежей турецкой статистики, которую сегодня обнародовала Ассоциация туроператоров России. По данным министерства культуры и туризма Турции, за первые 6 месяцев 2022 года иностранный турпоток в страну достиг показателя 16 365 080 туристических прибытий. Это всего на 9,5% меньше, чем за тот же период в 2019 году. В первом полугодии 2022 года места в тройке лидеров по иностранному турпотоку в Турцию поменялись по сравнению с допандемийными временами. Так, первое место по объему туристических прибытий в Турцию в январе – июне 2022 года заняла Германия с 2 030 548 поездок, что на 12,6% больше, чем в том же периоде 2019 года. Россия по итогам первого полугодия 2022 года – на втором месте с 1 455 912 туристических прибытий, что на 43,6% меньше, чем в первом полугодии 2019 года (тогда Россия лидировала с большим отрывом). На третьем месте – Великобритания с 1 264 275 поездок. Это на 26% больше, чем в первом полугодии 2019 года. На четвертом и пятом месте – Болгария (-3,9% к тому же периоду 2019 года) и Иран (+19%). Но турпоток из этих стран географически практически не пересекается с ареалами, куда едут российские, немецкие и английские туристы – основное «соревнование» на курортах Антальи и Эгейского побережья ведут именно последние. По сравнению январем – июнем 2019 года Турция в январе – июне 2022 года потеряла 1 253 485 российских прибытий, но получила дополнительно 489 204 поездки из Германии и Великобритании. С одной стороны, Турции удалось за счет этих двух западных рынков заместить 39% российских потерь, т.е. менее половины. С другой стороны, суметь покрыть только за первые полгода (летний сезон еще далеко не окончен) уже 40% дефицита, образовавшегося за счет уменьшения количества российских туристов, – это впечатляющий результат для Турции, и скорее всего по итогам октября этот разрыв будет уже существенно меньше, - отмечают эксперты АТОР. При этом АТОР отмечает, что количество российских прибытий в Турцию в июне 2022 года составило 602 015. Это все еще на 42% меньше, чем в июне 2019 года, но в мае 2022 года разрыв с маем 2019 года был куда больше – минус 62%, и в июне он, с увеличением количества рейсов, сокращается. В июне 2022 года россиян в Турцию прибыло уже на 66% больше, чем прилетело в мае. Прогнозы по июлю и августу в отношении российского турпотока более оптимистичные: с 750 рейсами в неделю, озвученными Зариной Догузовой, с июля до конца октября в Турцию могут прибыть еще около 2,8 млн туристов из России. Вместе с показателями первого полугодия при удачном стечении обстоятельств общий объем турпотока за 10 месяцев может составить порядка 4,3 млн туристов, а по итогам всего 2022 года может быть теоретически даже превышен и показатель 2021 года в 4,7 млн туристов из РФ. Однако отставание от допандемийного рекорда 2019 года по итогам всего 2022 года все равно составит около трети (напомним, в 2019 году в Турцию приехали 7 млн туристов из России), - отмечает АТОР. /TOURBUS.RU

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