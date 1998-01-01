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Pars Air начал полеты из России в Иран

Рейс из Астрахани в центр провинции Гилян - город Решт — будет выполняться по воскресеньям на лайнерах Bombardier CRJ200

Самолет иранской авиакомпании Pars Air вчера приземлился в международном аэропорту Астрахани, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем телеграм-канале.

"Заработала полетная программа между Астраханской областью и Ираном (Решт). Это дополнительные возможности для экономического развития наших регионов, поскольку Иран является одним из ведущих партнеров Астраханской области в торговой, транспортной и логистической сферах", — написал Бабушкин.

Он уточнил, что в числе первых пассажиров — генеральный консул Исламской Республики Иран в Астрахани Мехди Акучекиан, президент совместной ирано-российской торговой палаты Тизхуш Табан Хади, а также делегация представителей деловых кругов Ирана.

"Рейсы в административный центр провинции Гилян будут выполняться еженедельно — по воскресеньям. В столицу Ирана — Тегеран — из Решта пассажиры смогут добираться рейсами внутренних авиалиний", — отметил астраханский губернатор.

Согласно сайту Pars Air, это частная авиакомпания, она является первой в Иране общерегиональной авиакомпанией. Имеет в своем авиапарке три Bombardier CRJ200 канадского производства, принадлежащих самой компании.

Как заявили ранее в посольстве Ирана в Москве в ответ на запрос АТОР, «Эти рейсы будут интересны, скорее, с точки зрения бизнес-поездок. В режиме чистого туризма, думаем, его продвигать и не будут. Заявленные самолеты небольшой вместимости, поэтому, конечно, на большой поток туристов расчета нет.

Но, если российские путешественники вдруг захотят увидеть город Решт, то с большей долей вероятности будут приятно удивлены. Город очень интересный».

Напомним, что в конце мая Иран изменил условия въезда для иностранных туристов, разрешив приезжать в страну не только вакцинированным туристам, но и туристам без прививок. Теперь для непривитых туристов нужен только отрицательный ПЦР-тест, полученный в течение 72 часов до въезда в Иран.

Для вакцинированных «Спутником V» нужен только сертификат вакцинации, требование ПЦР-теста отменено.

Что касается иранской визы, то получить ее можно по прибытии, либо заранее в консульстве. В обоих случаях для этого необходимо оформить специальное приглашение на сайте evisa.mfa.ir.

Также ранее сообщалось, что между РФ и Ираном есть договоренность о скором запуске в стране российской национальной платежной системы "Мир".

Сейчас рейсы между столицами РФ и Ирана выполняют"Аэрофлот", Nordwind и крупнейшая иранская авиакомпания Mahan Air. Кроме того, в наступившем месяце Utair запустит прямое авиасообщение между Грозным и Тегераном по воскресеньям.

/TOURBUS.RU

