МИД РФ ведет переговоры по упрощению визового режима с 18 cтранами

В частности, речь идет об отмене виз с Малайзией и упрощении в будущем безвизового обмена с КНР

МИД РФ ведет переговоры по упрощению визового режима с 18 государствами, сообщил ТАСС директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

По его словам, переговоры идут с некоторыми странами Латинской Америки и Карибского бассейна, в частности, с Сент-Люсией, Республикой Тринидад и Тобаго, Гаити, Барбадосом, а также с Малайзией, Китаем, Гонконгом.

По Малайзии, как отметил дипломат, в стадии согласования находится проект двустороннего межправительственного соглашения о взаимной отмене визовых требований.

Как напоминает сегодня РСТ, сейчас между Россией и малазийской столицей Куала-Лумпур нет закрытого неба, но российские самолеты туда все равно не летают. Поэтому добраться до Малайзии можно только с одной-двумя пересадками минимум за 110 тыс. рублей туда-обратно. При этом непривитым «Спутником V» грозит карантин.

Добраться до Латинской Америки и Карибских островов еще сложнее, хотя в большинстве стран Южной Америки вплоть до Мексики для россиян действует безвизовый режим. Его нет, правда, в самой Мексике, но получить разрешительное письмо, то есть аналог электронной визы на 30 дней, совсем нетрудно.

Из-за проблем с перевозкой поток российских туристов в Южную Америку упал почти до нуля, а на карибские острова-государства, например Гаити и Барбадос, он и в лучшие времена был минимальным.

Одновременно, как сказал г-н Волынкин, по линии Ростуризма проводится работа с властями Китая по совершенствованию двустороннего соглашения о безвизовых групповых туристических поездках. Вопрос об увеличении срока безвизовых поездок граждан прорабатывается также с гонконгской стороной.

Видимо, эти переговоры МИД ведет на перспективу, так как Китай для туризма пока закрыт, отмечает РСТ. Правда, в конце августа в Пекин, Шанхай и Гуанчжоу начинает летать «Аэрофлот» - один раз в неделю. При этом цена билетов превышает 140 тыс. рублей в одну сторону.

Но, как пояснил председатель совета директоров компании China Travel Сергей Назаров, эти рейсы предназначены отнюдь не для туристов: «Границы закрыты. Опасаясь нового всплеска пандемии, Китай продолжает следовать политике Zero Covid, путешественники попасть в страну не могут. Прибывающие даже с деловыми или рабочими визами садятся на 10-дневный карантин».

По словам эксперта, рейсы «Аэрофлота» рассчитаны, в первую очередь, на китайскую диаспору, дипсотрудников, работников представительств, а также семьи тех, кто находится в России. Большая часть пассажиров этих рейсов – китайские граждане. Говорить об открытии туристического обмена сейчас не приходится, - отметили в РСТ.

/TOURBUS.RU