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Росстат: В июне россияне потратили на туризм 64,7 млрд рублей

Четверть всех туристических расходов россиян зафиксированa в Москве

Россияне потратили на туризм в июне 64,7 млрд рублей, сюда входят расходы на туроператоров и турагентов, размещение в гостиницах и санаторно-курортном комплексе, следует из статистики Росстата, которую сегодня обнародовал «Интерфакс».

По данным ведомства, туроператоры и турагенты в июне оказали российским туристам услуги на 19,2 млрд рублей, это на 14% больше, чем в мае и на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Четверть расходов зафиксированы в Москве. Больше всего такие услуги были востребованы у жителей Центрального федерального округа (7,27 млрд), меньше всего – Северо-Кавказского федерального округа – 563,4 млн рублей.

В СЗФО на услуги турагентов и туроператоров потратили 2,3 млрд рублей, ЮФО – 1,6 млрд, Приволжском федеральном округе – 2,7 млрд, Уральском федеральном округе – 1,7 млрд, Сибири – 2,3 млрд, Дальнем Востоке – 759 млн рублей.

Как сообщает Росстат, на услуги гостиниц и других средств размещения в июне россияне потратили 28,2 млрд рублей. Лидером по оказанию гостиничных услуг в июне оказался Южный федеральный округ, там расходы составили 9,3 млрд рублей, это на 16,8% больше, чем в мае и на 7% меньше, чем в июне 2021 года.

Расходы россиян на размещение в отелях ЦФО в июне составили 6,9 млрд рублей, из них 3,7 млрд пришлось на Москву. В СЗФО на гостиницы было потрачено 5,5 млрд рублей, 4,1 млрд из них пришлись на объекты размещения в Санкт-Петербурге.

В Северо-Кавказском федеральном округе туристы потратили 539 млн рублей, в Приволжском – 2,2 млрд, в Уральском – 963,4 млн, в СФО – 1,5 млрд, в Дальневосточном – 1,2 млрд рублей.

В июне российским туристам в специализированных коллективных средствах размещения оказали услуги на сумму 25,2 млрд рублей, из них на услуги санаторно-курортных организаций пришлось 17,2 млрд рублей. Это почти на 33% больше, чем в мае и на 4,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Больше всего россияне потратили в санаториях юга России: в ЮФО оказаны услуги на сумму почти 6 млрд рублей, из них 1,2 млрд в здравницах Крыма, а 4,5 млрд в Краснодарском крае.

На втором месте – СКФО (2,8 млрд), на третьем – ПФО (2,5 млрд). Далее следуют ЦФО (1,9 млрд), СЗФО (1,29 млрд), СФО (1,21 млрд), УФО (1,13 млрд), ДФО (312,4 млн рублей).

/TOURBUS.RU

