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Египетские СМИ: Новый лоукостер Air Sphinx полетит уже в ближайшие недели

Вначале лоукостер будет летать на внутренних маршрутах, а к зимнему сезону выйдет и на международный рынок

Правительство Египта планирует в ближайшие недели запустить бюджетную авиакомпанию Air Sphinx, которая должна повлиять на рост внутреннего и иностранного турпотока, сообщает портал Sada El Balad, который сегодня цитирует «Интерфакс».

"Министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани обсудил с министром гражданской авиации Мохамедом Манаром предстоящий запуск новой бюджетной авиакомпании Air Sphinx. По мнению главы Минтуризма, запуск лоукостера будет способствовать увеличению въездного и внутреннего турпотока, позволит связывать внутри страны популярные туристические направления, а также увеличит количество ночевок путешественников в АРЕ", — пишет издание.

По словам г-на Манара, полеты Air Sphinx планируется начать в течение ближайших недель, чтобы увеличить количество рейсов между популярными у туристов городами и археологическими памятниками, в частности в районе пирамид и Большого египетского музея в Эль-Гизе.

Авиакомпания Air Sphinx аффилирована с египетским национальным перевозчиком Egypt Air. Предполагается, что лоукостер должен начать полеты из аэропортов Хургады, Шарм-эль-Шейха, Луксора, Гизы и Каира, но основным аэропортом бюджетного перевозчика станет "Сфинкс" в Гизе (на фото).

Как отмечает портал, Air Sphinx будет осуществлять не только внутренние, но и зарубежные рейсы по невысоким ценам, чтобы стимулировать путешествия туристов с разным уровнем дохода.

Как сообщал ранее АТОР, новый перевозчик будет базироваться в международном аэропорту «Сфинкс», расположенном в 45 км от пирамид Гизы и рассчитанном на обслуживание 1,2 миллиона пассажиров в год. «Сфинкс» будет принимать как международные рейсы, так и внутренние. В том числе, это будут и рейсы на курорты Красного моря.

По предварительной информации, на первом этапе во флоте египетского лоукостера будет два лайнера Boeing737-800. Операционную деятельность перевозчик начнет на внутреннем рынке:

Air Sphinx будет выполнять до 15 рейсов в неделю, чтобы доставить туристов из других регионов страны прямо к туристическим объектам Гизы.

По мнению российских авиаэкспертов, опрошенных Ассоциацией туроператоров, в условиях ограниченной перевозки и отсутствия планов у «Аэрофлота» летать на курорты Египта предстоящей зимой, бюджетный египетский перевозчик может получить необходимые согласования на полеты в РФ у российских авиавластей.

В случае если это будет классическая модель лоукоста, его тарифы окажутся на 25-30% ниже тех, что предлагает сейчас Egypt Air на маршруте Москва – Каир.

/TOURBUS.RU