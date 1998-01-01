В Азербайждане планируют начать принимать карты «Мир»

Власти России и Азербайджана обсуждают прием карт платежной системы "Мир" в платежной инфраструктуре Азербайджана. "Данный вопрос обсуждается в рамках азербайджано-российской межправительственной комиссии, между соответствующими структурами с учетом политических и экономических факторов", — сказал гендиректор Центробанка Азербайджана Фарид Османов на пресс-конференции в пятницу.

Он отметил, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Ранее агентство "Интерфакс-Азербайджан" с ссылкой на источник сообщало, что РФ заинтересована в организации приема карт системы "Мир" в платежной инфраструктуре Азербайджана.

Напомним, что в среду глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что снятие наличных песо с банковской карты «Мир» в банкоматах Кубы пока что недоступно, а работа по запуску обслуживания платежной системы еще ведется.

«Относительно распространившейся новости о возможности снимать наличные с карты «Мир» на Кубе. В настоящее время такая опция недоступна. В то же время, работа по организации обслуживания карт на Кубе действительно ведется. Как только появится такая возможность для наших туристов, обязательно проинформируем вместе с коллегами из платежной системы «Мир», — написала она в Telegram.

Сейчас карты "Мир" принимаются в 11 странах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

Ранее также сообщалось, что РФ прорабатывает вопрос обслуживания карт национальной платежной системы "Мир" с Египтом и Венесуэлой. Также заинтересованность в приеме карт «Мир» имеется у властей Шри-Ланки.

/TOURBUS.RU