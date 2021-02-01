Регионы обсуждают новый законопроект о туристическом сборе

По мнению экспертов, вся нагрузка по взиманию нового сбора ляжет только на «легальных отельеров»

Как сообщает газета «КоммерсантЪ», Комитет Госдумы по туризму и развитию инфраструктуры направил на обсуждение в регионы федеральный законопроект о туристическом сборе. Председатель комитета Сангаджи Тарбаев пояснил, что основная работа над законопроектом начнется осенью, а пока что «ситуация остается сложной, а вопрос – дискуссионным».

Член комитета Алексей Черняк уточнил, что на осень запланирована работа с профильными министерствами и ведомствами. По его словам, сейчас инициативу поддерживают 18 регионов.

Алексей Черняк сообщил, что предложенный депутатами механизм туристического сбора на 80% повторяет идею курортного, эксперимент по взиманию которого идет с 2018 года. Вводить его сейчас могут власти Крыма, Краснодарского, Ставропольского и Алтайского краев. Правом пока воспользовались три последних субъекта.

По собранным профильным комитетом Госдумы данным, за 2018-2021 годы властям Алтайского края удалось собрать с туристов 115,6 млн рублей, Ставропольского – 904,5 млн, Краснодарского – 538,1 млн. Размер платежа составлял не более 50 рублей в сутки. Сбором средств занимаются гостиницы, туристы платят при заселении.

Тратиться деньги должны на развитие туристической инфраструктуры. Как поясняет Алексей Черняк, разработка законопроекта о туристическом сборе позволит снять с Госдумы нагрузку по постоянному дополнению закона об эксперименте по курортному сбору. Кроме того, не во всех регионах есть курорты, поэтому название «туристический» будет более органичным, полагает депутат.

Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак сообщил, что пока не получал итоговый текст законопроекта, но участвовал в нескольких обсуждениях инициативы. По его словам, речь шла о фиксированном сборе в 100 рублей в сутки, который взимается со вторых суток проживания. Правило «вторых суток» поможет исключить тех, кто приезжает в регион с деловыми целями, поясняет г-н Ермак.

Получение законопроекта на рассмотрение «Коммерсанту» также подтвердил источник, близкий к минтуризма Башкирии. «Инициатива спорная: дополнительная нагрузка на гостей не в курортном регионе может привести к снижению потока», – говорит он.

В минтуризма Дагестана также получили законопроект и изучают практику применения курортного сбора.

Вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников подчеркивает, что вся нагрузка по администрированию курортного сбора ложится на работающих легально отельеров, тогда как 30-60% номерного фонда региона может формировать серый рынок. По его оценкам, на 10-50 руб. курортного сбора приходится 200 руб. расходов бизнеса на получение и обработку этих средств: затраты на персонал, расходные материалы и комиссия за эквайринг при безналичной оплате в 1-3,5% от суммы.

Позиция гостиничного бизнеса относительно распространения практики сбора, говорит г-н Кожевников, в принципе может быть только отрицательной. Хотя к обсуждению новой инициативы деловое сообщество пока не привлекалось, добавил он.

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин говорит, что отельеров также пугают имиджевые потери: «Оформление курортного сбора затягивает процесс заселения, это приводит к очередям в пиковые часы, у туристов возникает чувство раздражения». По словам г-на Ромашкина, все это происходит на фоне того, что в гостевом доме через дорогу никакой курортный сбор в принципе не взимается. Но, добавляет эксперт, сами по себе эти платежи не выступают фактором отказа туристов от поездки в тот или иной регион.

Введение туристического сбора следует отложить, пока в регионах не будет решена проблема с размещением туристов в частном секторе, который находится вне правовой сферы, считает глава комитета РСТ по внутреннему туризму Илья Уманский. Иначе сбор фактически будет взиматься только в легальных объектах размещения.

Он отметил, что во многих регионах частный сектор представлен очень широко. При этом везде нужны средства на поддержание туристической инфраструктуры. «Диспропорция распределения средств между федеральным центром и региональными бюджетами приводит к тому, что субъекты, которые развивают у себя туризм, не получают прямого дохода от отрасли. Основные доходы приходятся в федеральный налоговый бюджет», – пояснил г-н Уманский.

По его мнению, пока не решен вопрос с введением частного сектора в правовое поле деятельности, туристический сбор эти объекты размещения взимать не будут. «И все превратится в условный налог на легальную деятельность и неконкурентную среду. В частном секторе отдыхать будет дешевле, потому что там себестоимость другая и налогов и сборов нет», – заключил эксперт.

/TOURBUS.RU