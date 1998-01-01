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Зарина Догузова: Туроператоры сократили долг перед туристами в два раза

Глава Ростуризма рассказала о ситуации с долгами по ковидным и отмененным после 24 февраля турам

Туроператоры сократили 40 до 24 млрд рублей, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, которую цитирует «Интерфакс».

«На текущий момент общий долг туроператоров перед людьми составляет 24 миллиарда. Он складывается из остатков ковидных долгов и из долгов, которые образовались в этом году в момент, когда началось санкционное давление.

Вот эти 24 миллиарда еще буквально несколько месяцев назад составляли 40 миллиардов. То есть долг с марта уже сократился практически в два раза», — рассказала она в эфире радио «Комсомольская правда».

Как отметила Зарина Догузова, туроператоры работают над тем, чтобы выполнить все обязательства перед туристами.

Она также напомнила, что два года назад, в начале пандемии коронавируса, долг составлял 44 млрд рублей и его удалось сократить до 5 млрд в начале 2022 года.

«Задача была полностью этот долг закрыть. Дальше, сами знаете, санкционное давление, долг снова вырос до 40 миллиардов. Но благодаря ряду решений, самое главное из которых то, что у нас Турция летает - 750 рейсов еженедельно, туроператоры выполняют постепенно обязательства перед туристами», — пояснила глава Ростуризма.

Г-жа Догузова подчеркнула, что большая часть этого долга до конца этого года будет закрыта туроператорами.

«Мы видим, что туроператоры, видимо, не смогут до конца года выполнить свои обязательства. И мы отдельные предложения по этому вопросу внесем в правительство.

Мы сейчас прорабатываем механизм, как сделать так, чтобы перед людьми, во всяком случае, долг был полностью закрыт», — заключила она.

/TOURBUS.RU